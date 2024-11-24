Muş'ta Öğretmenler Günü Kutlandı - Son Dakika
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Muş'ta Öğretmenler Günü Kutlandı

Muş\'ta Öğretmenler Günü Kutlandı

Muş'ta "24 Kasım Öğretmenler Günü" düzenlenen programla kutlandı.

24.11.2024 17:49
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Muş'ta "24 Kasım Öğretmenler Günü" düzenlenen programla kutlandı.

Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Burada konuşan Vali Avni Çakır, öğretmenlerin çocukları, gençleri eğiterek geleceği şekillendiren en değerli yol göstericiler olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin sadece bilgiyi aktaran değil, aynı zamanda değerleri, kültürü ve medeniyetin temellerini genç nesillere aktaran birer kılavuz olduğunu ifade eden Çakır, "Geleceğe güvenle bakan bireyler yetiştirmek, bu ülkenin geleceğini inşa etmek demektir ve bu kutsal görevi özveriyle yerine getiren öğretmenlerimiz, milletimizin aydınlık yarınlarının mimarlarıdır." dedi

Öğretmenliğin yalnızca bir meslek olmadığını dile getiren Çakır, şunları kaydetti:

"Öğretmenlik, bilginin ve sevginin bir sonraki nesle aktarılması gibi kutsal bir görevi de içinde barındıran manevi derinliği yüksek bir yoldur. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, öğretmenlerimize 'başöğretmen' sıfatıyla rehberlik etmiş, 'Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.' diyerek bu büyük sorumluluğun önemini bizlere hatırlatmıştır. Gerçekten de bugün milletimizi çağdaş uygarlık seviyesine taşıyan evrensel değerlere bağlı bireyler yetiştirme görevini başarıyla sürdüren öğretmenlerimiz ülkemizin teminatıdır."

Göreve yeni atanan öğretmenlerin yemin etmesinin ardından program, şiirlerin okunması, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Programa Vali Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muş'ta Öğretmenler Günü Kutlandı - Son Dakika

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