Muş'ta 270 çam ağacı toprakla buluşturuldu - Son Dakika
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Muş'ta 270 çam ağacı toprakla buluşturuldu

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Muş Valiliği ve Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle Sultan Alparslan Parkı'nda ağaç dikme etkinliği gerçekleştirildi. Muş Valiliği ve Orman İşletme Müdürlüğü iş birliği ile 'Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası' dolayısıyla Tarihi Murat Köprüsü'ndeki Sultan Alparslan Parkında düzenlen ağaç dikme etkinliğinde 270 çam ağacı toprakla buluşturularak, can suyu verildi.

20.04.2024 19:56
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Muş'ta 270 çam ağacı toprakla buluşturuldu

MUŞ - Muş Valiliği ve Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle Sultan Alparslan Parkı'nda ağaç dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Muş Valiliği ve Orman İşletme Müdürlüğü iş birliği ile "Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla Tarihi Murat Köprüsü'ndeki Sultan Alparslan Parkında düzenlen ağaç dikme etkinliğinde 270 çam ağacı toprakla buluşturularak, can suyu verildi.

Muş'un en önemli mesire alanlarından birinin Murat Köprüsü'ndeki Sultan Alparslan Parkı'nda ağaç dikmek suretiyle güzel bir etkinlikte bir araya geldiklerini belirten Muş Valisi Avni Çakır, "İçinde bulunduğumuz dünya, tabiat bizden sonraki nesillere daha güçlü bir şekilde yetiştirmek üzerimize bir borç. Değerli arkadaşlarım, ecdadımız her zaman için tabiatı korumuş, yeşili korumuş, her fırsatta, her yere tohum dikmiş, fide dikmiş, ağaç dikmiş ve bize bu cennet vatanı emanet etmiş. Bizler de aldığımız bu bayrağı bu güzel ülkeyi gelecek nesillerimize daha yaşanılabilir, daha yeşil bir dünya bırakmak durumundayız. Bu içinde yaşadığımız çevre, gelecekteki çocuklarımıza daha iyi şekilde bırakmak üzerimizde bir emanettir. O yüzden hep beraber bu anlamda farklı etkinliklerle yeşillendirme çalışmalarına katkı vermemiz lazım. Her bir vatandaşımız evinin bahçesine de ağaç dikerek, fidan dikerek daha da yeşillendirmesi lazım" dedi.

Fidanları toprakla buluşturduklarını söyleyen Çakır, "Daha sonra fidan dikme çalışmalarımız peyderpey devam edecek. Aramızda öğrenci kardeşlerimiz var. Onlarda çok heyecanlı. Onların gençliğinden bizlerde faydalanalım. İnşallah yarın öbür gün çocuklarıyla eşleriyle, torunlarıyla buraya geldiklerinde de bu fidanları biz diktik diyerekten de kendilerine çok güzel bir miras bırakalım inşallah" şeklinde konuştu.

Muş Valisi Avni Çakır ve eşi Bahar Çakır, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali Osman Sağlam, Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Muş Orman İşletme Müdürü Ufuk Çelik, kurum amirleri ve öğrenciler ağaç dikti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Muş'ta 270 çam ağacı toprakla buluşturuldu - Son Dakika

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