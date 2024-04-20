Muş'ta 270 çam ağacı toprakla buluşturuldu
MUŞ - Muş Valiliği ve Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle Sultan Alparslan Parkı'nda ağaç dikme etkinliği gerçekleştirildi.
Muş Valiliği ve Orman İşletme Müdürlüğü iş birliği ile "Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla Tarihi Murat Köprüsü'ndeki Sultan Alparslan Parkında düzenlen ağaç dikme etkinliğinde 270 çam ağacı toprakla buluşturularak, can suyu verildi.
Muş'un en önemli mesire alanlarından birinin Murat Köprüsü'ndeki Sultan Alparslan Parkı'nda ağaç dikmek suretiyle güzel bir etkinlikte bir araya geldiklerini belirten Muş Valisi Avni Çakır, "İçinde bulunduğumuz dünya, tabiat bizden sonraki nesillere daha güçlü bir şekilde yetiştirmek üzerimize bir borç. Değerli arkadaşlarım, ecdadımız her zaman için tabiatı korumuş, yeşili korumuş, her fırsatta, her yere tohum dikmiş, fide dikmiş, ağaç dikmiş ve bize bu cennet vatanı emanet etmiş. Bizler de aldığımız bu bayrağı bu güzel ülkeyi gelecek nesillerimize daha yaşanılabilir, daha yeşil bir dünya bırakmak durumundayız. Bu içinde yaşadığımız çevre, gelecekteki çocuklarımıza daha iyi şekilde bırakmak üzerimizde bir emanettir. O yüzden hep beraber bu anlamda farklı etkinliklerle yeşillendirme çalışmalarına katkı vermemiz lazım. Her bir vatandaşımız evinin bahçesine de ağaç dikerek, fidan dikerek daha da yeşillendirmesi lazım" dedi.
Fidanları toprakla buluşturduklarını söyleyen Çakır, "Daha sonra fidan dikme çalışmalarımız peyderpey devam edecek. Aramızda öğrenci kardeşlerimiz var. Onlarda çok heyecanlı. Onların gençliğinden bizlerde faydalanalım. İnşallah yarın öbür gün çocuklarıyla eşleriyle, torunlarıyla buraya geldiklerinde de bu fidanları biz diktik diyerekten de kendilerine çok güzel bir miras bırakalım inşallah" şeklinde konuştu.
Muş Valisi Avni Çakır ve eşi Bahar Çakır, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali Osman Sağlam, Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Muş Orman İşletme Müdürü Ufuk Çelik, kurum amirleri ve öğrenciler ağaç dikti.
Son Dakika › Güncel › Muş'ta 270 çam ağacı toprakla buluşturuldu - Son Dakika
Türkiye'nin Brüksel ve Atina büyükelçilikleri ile Köln Başkonsolosluğunun düzenlediği etkinliklerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Brüksel'de Türk çocukları şiirler okudu, türküler seslendirdi ve folklor gösterisi yaptı. Köln'deki kutlamalara binlerce kişi katıldı ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Atina'da ise Türk çocukları aileleriyle birlikte kutlamalara katıldı ve çeşitli etkinliklerle eğlendi.
Samsun'un Bafra ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar elektrik tellerini kopardı. Fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sağanak yağışın ardından Bekirdere Mahallesi'nde yol çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından 5 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı.
Sinop'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Türkeli'de durdurulan bir araçta yapılan aramada 5 gram kubar esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor arasındaki maçın ilk yarısı, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Enis Destan'ın attığı golle Trabzonspor öne geçti.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde otları temizlemek için yakılan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangını söndüremeyen vatandaş itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sonucu iki dönüm arazideki çam ve söğüt ile meyve ağaçları zarar gördü.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 9 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmen kaçakçılığı şüphesiyle bir kişi gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Adana'da düzenlenen 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın geleneksel kostümlü kortej geçişi yapıldı. Karnavalın ziyaretçileri, organizasyonun simgelerinden biri olan korteje katılmak için Atatürk Caddesi'nde bir araya geldi. Karnavalın portakal çiçeği temasına uygun kıyafet ve aksesuarlarla yürüyen katılımcılar, izleyicileri selamladı. Korteje, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt da katıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağaç, Gökdere Mahallesi'ndeki bir evin önündeki elektrik teline zarar verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapattı ve YEDAŞ ekipleri hattaki akımı kesti. Belediye ekipleri devrilen ağacı parçalara bölerek yoldan kaldırdı ve YEDAŞ ekipleri elektrik telini onararak hatta tekrar elektrik verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?