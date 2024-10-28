Muş'ta Fener Alayı ile Cumhuriyet Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muş'ta Fener Alayı ile Cumhuriyet Coşkusu

Muş\'ta Fener Alayı ile Cumhuriyet Coşkusu

Muş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayında, Muş Valiliği önünde bir araya gelen vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüdü. Mehter takımının eşliğindeki bu yürüyüşte Muş Valisi Avni Çakır, Cumhuriyet'e duyulan sevgi ve bağlılığın altını çizdi. Yürüyüşe birçok protokol üyesi ve gençler katıldı, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

28.10.2024 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.

Muş Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen etkinlik için çok sayıda kişi Muş Valiliği önünde bir araya geldi.

Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle mehter takımı eşliğinde İstasyon Caddesi'nden Millet Bahçesi önüne kadar yürüyen vatandaşlar, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Mehter takımının gösterisinin ardından konuşan Muş Valisi Avni Çakır, Muşluların coşkulu bir yürüyüşle Cumhuriyet'e ve demokrasiye desteğini tüm Türkiye'ye güçlü bir şekilde gösterdiğini söyledi.

Muş'un, tarihin her döneminde devletin hizmetinde, milletin emrinde, birlik ve beraberliğini en üst seviyede sağlamış kadim bir kent olduğunu belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Sultan Alparslan bu kadim topraklarda Anadolu'yu bizlere yurt etti. Cumhuriyetimiz, bundan 101 yıl önce tam da bu akşam Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz' sözünden sonra bu aziz millete armağan edildi. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere o günden bugüne Cumhuriyetimiz için, birliğimiz ve beraberliğimiz için şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Çakır, "Cumhuriyetimiz 101 yıllık sürede birçok saldırılara maruz kaldı ama birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz tüm bu saldırıları bertaraf etmesini bildi. İnşallah bugün yürüyüşe büyük bir katılım gösteren gençlerimiz sayesinde de gelecekte olabilecek bütün saldırıları bertaraf etme kudretine, kabiliyetine ve azmine sahiptir." dedi.

Yürüyüşe, Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Vali yardımcıları Mustafa Batuhan Alpboğa, Cihat Abukan, Tahir Yılmaz, belediye başkanları, kurum amirleri, vatandaşlar ve gençler katıldı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, Yerel Haberler, Muş Valiliği, Etkinlikler, Avni Çakır, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Fener Alayı ile Cumhuriyet Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 05:03:43. #1.13#
SON DAKİKA: Muş'ta Fener Alayı ile Cumhuriyet Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.