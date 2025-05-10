Muş'ta 7. Lale Festivali Düzenlendi - Son Dakika
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Muş'ta 7. Lale Festivali Düzenlendi

Muş'un Korkut ilçesinde 7. Lale Festivali, doğal lalelerin tanıtımı için düzenlendi.

10.05.2025 17:04
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Muş'un Korkut ilçesinde, kentte doğal olarak yetişen ve endemik tür olan lalelerin tanıtımına katkı sunmak amacıyla "7. Lale Festivali" düzenlendi.

Korkut Kaymakamlığı ve Korkut Belediyesinin iş birliğiyle ilçedeki Lale Meydanı'nda düzenlenen festivalde farklı yörelerin halk oyunları sahnelendi, sanatçılar şarkılar seslendirdi.

Festivale katılan Muş Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada, Muş'un, ülkenin en güzel illerinden biri olduğunu söyledi.

Kentin doğallığını kaybetmediğini, güler yüzlü insanlarının her zaman için misafirlere gönlünü ve kapısını sonuna kadar açtığını belirten Çakır, şöyle konuştu:

"1071'de, Malazgirt'te Sultan Alparslan ve onun kutlu ordusu bu güzel vatanı bizlere yurt yaptı. Bu güzel vatanın bütün güzellikleri sadece bizlerin değil, tüm dünyanın ilgisini çekecek güzellikte. Bölgemizin huzur beldesi haline gelmesiyle dışarıdan gelen misafirlerimiz var. Edirne nasılsa inanın Muş da öyle, Hakkari de öyle. Bunun yansıması olarak da inşallah turizmde çok canlı bir ilerleme ve gelişme var. Muş'umuz, sahip olduğu bu doğal güzelliklerle, gastronomisiyle, misafirperverliğiyle turizmdeki gelişmelerde yerini alacak. Bizler de bu güzel şehrimizi ve ilçemizi turizmde ve gelişmişlikte, kalkınmışlıkta hak ettiği yeri alması için uyumla çalışıyoruz."

Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık ise festivalin çok güzel geçtiğini dile getirdi.

Tüm katılımcılara teşekkür eden Arık, "Bir sonraki festivalde daha profesyonel, daha uluslararası bir çalışmayla halkımızın huzuruna çıkacağız. Sayın Kaymakamımızla, Korkut için her çalışmada el ele vereceğiz. Görev süremizde sizlere hizmetkarlık etmek boynumuzun borcu olsun. Eli öpülesi annelerimizin gününü kutluyorum. Lale Festivali'nin iyi geçmesini temenni ediyorum." dedi.

AK Parti İl Başkanı Melik Emre de "Görüyoruz ki alanımızda coşkumuz mevcut. Her yıl Haşim Başkanımız bu festivali biraz daha geliştiriyor. İnşallah bundan sonraki yıllarda ulusal bir festivale dönüştürecek. Her daim Haşim Başkanımızın yanında olacağız." ifadesini kullandı.

Daha sonra Vali Çakır, beraberindeki heyetle açılan stantları ziyaret etti.

Festivale Muş Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Korkut Kaymakamı Orhan Ayaz, vali yardımcıları Tahir Yılmaz, Mustafa Batuhan Alpboğa, kurum amirleri ve ilçe sakinleri katıldı.

Kaynak: AA

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