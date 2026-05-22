Muş'ta AFAD Gönüllü Eğitimleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muş'ta AFAD Gönüllü Eğitimleri Başladı

Muş\'ta AFAD Gönüllü Eğitimleri Başladı
22.05.2026 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri, AFAD'dan afet eğitimleri alarak olası durumlara hazırlanıyor.

Muş'ta Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) "Temel Afet Gönüllüsü Sistemi"ne katılan Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri, zorlu tatbikat ve eğitimlere katılarak olası afetlere hazırlanıyor.

Kentte olası afet ve acil durumlarda arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla başlatılan "Temel Afet Gönüllüsü Sistemi" kapsamında eğitimler sürüyor.

Muş Alparslan Üniversitesi'nde farklı bölümlerde okuyan 200 gönüllü öğrenci de afetlerde hayat kurtarmak ve çalışmalara destek olmak için AFAD ekiplerinden arama kurtarma eğitimleri alıyor.

Teorik dersler sonrası AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesindeki uygulamalı eğitimlere katılan öğrencilere ilk yardım, enkazda canlı kurtarma, çadır kurulumu, ekipman kullanımı ve afet anında yapılacaklarla ilgili bilgi aktarılıyor.

Zorlu tatbikatlarla da öğrendiklerini pekiştiren gönüllüler, olası afetlerde hem AFAD personeline destek verecek hem de canlıları kurtaracak.

"Gönüllü sayımızı 7 bin 500'e çıkarmayı hedefledik"

AFAD İl Müdürü Ahmet Daştemir, AA muhabirine, kentte gönüllü sayısını artırmaya yönelik çalışma yürüttüklerini söyledi.

Muş Alparslan Üniversitesinden gelen öğrencilere 3 gün teorik ve uygulamalı eğitim verdiklerini belirten Daştemir, "Geçen yıldan bu yana gönüllülük sayısında ciddi artışlar oldu. Şu an temel afet gönüllü sayımız 6 bin 535 kişi. Gönüllü sayımızı 7 bin 500'e çıkarmayı hedefledik. Vatandaşlarımızın bölgemizde oluşabilecek bir afette bizimle beraber görev alanında çalışmalarını istiyoruz. Biz bu sayıyı ne kadar çoğaltırsak o kadar iyi olacak." dedi.

Gönüllü gençleri olası afetlere hazırladıklarını ifade eden Daştemir, şunları kaydetti:

"Uygulama aşamasında enkazda hafif arama kurtarma eğitimleri verildi. Daha sonra çadır kurulumu eğitimi verildi. Tüm eğitimlerini tamamlayanlar Destek AFAD Gönüllüsü olacak. Amacımız, AFAD gönüllülerimize afet bölgelerinde karşılaşabilecekleri durumlarla ilgili tecrübelerimizi aktarmaktır. Afet bölgelerinde daha organize ve daha eğitimli şekilde görev yapmalarını hedefliyoruz. Afet bölgelerinde bir kaos ortamı oluşabiliyor. Organize olduğunuzda hem daha rahat çalışabiliyor hem de vatandaşlarımıza daha hızlı şekilde ulaşabiliyoruz."

"Olası bir afette görev almak istiyorum"

Eğitim alan öğrencilerden Esil Şener de eğitimlerin çok güzel geçtiğini anlatarak, "Teorik ve uygulamalı eğitimler aldık. Gönüllü olmak yerine bu işin içinde olmak çok daha farklı hissettiriyor. Burada arama ekibinde bulundum. Enkazda gerçekten birisine aramak, herhangi bir ses duymak etkiliyor. O hissi aldım. Çevremdeki insanlara bu eğitimimi aşılayacağımı düşünüyorum. Olası bir afette görev almak istiyorum." diye konuştu.

AFAD gönüllüsü olmak için eğitim aldığını dile getiren Muhammet Kaysım da "Afet anlarında imkanlar her zaman el vermeyebilir. Herkesin bir afet eğitimi alması gerekiyor. Her şeyin telafisi olur ama can kaybı telafi edilemez. O yüzden biz de üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde olarak arkadaşlarımızla burada uygulamalı afet eğitimi alıyoruz." dedi.

Eğitim alan öğrencilerden Rüveyda Baran da "Depremzede olduğum için bu eğitimi almaya daha istekliydim. Yaşadığım, o zorluğu gördüğüm için insanlara elimden geldiğince yardım etmek istiyorum. Eğitimden sonra bir cana ya da birkaç insana faydam dokunursa ne mutlu bana." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta AFAD Gönüllü Eğitimleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık: Yapay et üretimi ve tüketimi Türkiye’de olmayacak Bakanlık: Yapay et üretimi ve tüketimi Türkiye'de olmayacak
Şehri ayağa kaldırdılar Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar Şehri ayağa kaldırdılar! Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar
“Hayat 112 Acil“ devreye girdi Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede "Hayat 112 Acil" devreye girdi! Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede
Bakan Çiftçi’den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok Bakan Çiftçi'den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
Bakan Çiftçi, “Devlet vatandaşa tuzak kurmaz“ deyip radar uygulamasını işaret etti Bakan Çiftçi, "Devlet vatandaşa tuzak kurmaz" deyip radar uygulamasını işaret etti
Yumurtada akıl almaz hile Ekipler hepsini toprağa gömdü Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

11:54
Dananın kuyruğu kopuyor Acun Ilıcalı’nın en büyük hayali gerçekleşebilir
Dananın kuyruğu kopuyor! Acun Ilıcalı'nın en büyük hayali gerçekleşebilir
11:29
İşte Aziz Yıldırım’ın yönetim listesi
İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:21
Öğrencilere ne olacak YÖK’ten kapatılan Bilgi Üniversitesi’yle ilgili açıklama
Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
10:49
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu “mutlak butlan“ gündemiyle toplandı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu "mutlak butlan" gündemiyle toplandı
10:05
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 12:02:21. #7.13#
SON DAKİKA: Muş'ta AFAD Gönüllü Eğitimleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.