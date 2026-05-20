Muş'ta Aile Destek Merkezi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muş'ta Aile Destek Merkezi Açıldı

Muş\'ta Aile Destek Merkezi Açıldı
20.05.2026 19:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uyuşturucu ile Mücadele Derneği, kütüphane ve aile destek merkezi açtı. Vali Çakır destek vaadinde bulundu.

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği tarafından oluşturulan kütüphane ve aile destek merkezi düzenlenen programla açıldı.

Dernek tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilen "Gençliğine İyi Bak, Ailene Sahip Ol" projesi kapsamında kütüphane ve aile destek merkezi kuruldu.

Dernek binasında düzenlenen açılış programına katılan Muş Valisi Avni Çakır, uyuşturucuyla mücadelede hem kamu kurumlarının hem de bu amaçla çalışan sivil toplum kuruluşlarının yanında olduklarını söyledi.

Çakır, derneğin yaptığı çalışmaları önemsediklerini ve gereken desteği verdiklerini belirterek, "Bu zorlu yolda emek sarf edenlere destek olmak hepimizin görevi. Bundan sonra da bu konuda çalışma yapan STK, kamu kurumu varsa her türlü faaliyetlerinde yanlarında olacağız. Bu konuda Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, Sağlık Müdürlüğümüz konuyla alakalı çok yoğun çalışmalar yapıyor. Amacımız daha fazla kişiye ulaşmak. Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği başarılı çalışmalar yapıyor. Süreç içinde olumlu çalışmalarını, projelerini ilgiyle izliyorum." diye konuştu.

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Alparslan Bingöl ise 12 yıldır kente bağımlılıkla mücadele ettiklerini bildirerek "Valimiz Sayın Avni Çakır'ın önderliğinde kamu kurumlarımızla gece gündüz sahada emek veriyoruz. Derdimiz Muş evlatlarına sahip çıkmak, bağımlılığın önüne geçmek. Şehrimizin evlatları için ne gerekiyorsa yapmaktayız." dedi.

Programa Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, kurum amirleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Aile Destek Merkezi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amasra’da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80’e ulaştı Amasra'da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80'e ulaştı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de
Tarihi final Tüpraş Stadyumu’nda bir ilk yaşanacak Tarihi final! Tüpraş Stadyumu'nda bir ilk yaşanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençliğin en büyük sorunu sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençliğin en büyük sorunu sosyal medya
Malatya’da 18 yaşındaki genç kız parkta ölü bulundu Malatya'da 18 yaşındaki genç kız parkta ölü bulundu
Aziz Yıldırım’dan stat müjdesi Kapasitesine kadar söyledi Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi! Kapasitesine kadar söyledi

19:44
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
19:43
Taraftarlar bu isme çıldıracak Dursun Özbek’ten unutulmayacak seçim hediyesi
Taraftarlar bu isme çıldıracak! Dursun Özbek'ten unutulmayacak seçim hediyesi
18:17
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
17:34
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
17:30
Tokat’ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
17:28
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 20:00:58. #7.13#
SON DAKİKA: Muş'ta Aile Destek Merkezi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.