Muş\'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri ihtiyaçları yerinde belirliyor

Muş'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, çetin kış şartlarında gerçekleştirdikleri hane ziyaretleriyle ihtiyaçları yerinde belirliyor.
Devlet destekleri hakkında vatandaşların bilgi sahibi olmasını sağlamak, hizmeti vatandaşın ayağına götürmek ve ailelere psikososyal destek sunmak amacıyla başlatılan Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) devam ediyor.
Bu kapsamda sosyal hizmet uzmanı, psikolog, sosyolog ve rehberlik danışmanlardan oluşan 45 kişilik ASDEP personeli, ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi, talep ve görüşlerin alınması için kentin tüm noktalarında kapı kapı dolaşarak vatandaşlara ulaşıyor.
Haftanın 5 günü sahada görev yapan ekipler, yaz kış demeden ziyaret ettikleri hanelerde yaşayanlara hem psikososyal destek hizmeti veriyor hem de tespit edilen sorunları ilgili kurumlara iletiyor.
Bu ziyaretlerle devlet ile vatandaş arasında köprü görevi yapan ASDEP personeli, merkeze bağlı Derecik köyüne giderek talepleri dinledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, AA muhabirine, ASDEP personelinin halkın sosyal refahını ve sosyal hizmetler bağlamında ihtiyaçlarını tespit ederek çözüme kavuşturduğunu söyledi.
Merkez ve ilçelerdeki tüm yerleşim birimlerine giden personelin, devletin şefkat yüzünü gösterdiğini belirten Kırtay, şöyle konuştu:
"Muş genelinde 890 bin 653 hane bulunuyor. 2017 yılının ekim ayından bu yana 64 bin 277 hane ziyaret edilmiştir. Ziyaret edilen hanelerde yaşayan bireylerimizle ilgili tespit edilen sorunlar ve bunlara dair çözüm önerileri tartışılmış ve gerekli yönlendirmeler yapılmıştır. Devletimizin tutan eli, görünen yüzü, işiten kulağı olarak her türlü desteği vatandaşımızın ayağına götürme çabasındayız. Talep odaklı değil, arz odaklı çalışıyoruz. Bu anlamda nerede vatandaşımız varsa oraya ulaşıyoruz. Vatandaşın sosyal hizmet ve yardım bağlamında bütün ihtiyaçlarını tespit edip yönlendirmeler yapıyoruz."
Ziyaretler sırasında eğitim, sağlık, sosyal yardım gibi her alanda tespit ettikleri sorunları çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını anlatan Kırtay, şunları kaydetti:
"Muş coğrafi olarak engebeli arazi şartlarına sahip. Çalışma arkadaşlarımız bütün zorlukları aşarak yazın sıcağı, kışın soğuğu demeden bütün imkanları seferber ederek en ücra köye kadar ulaşıp vatandaşın sorunlarına çözüm üretiyor. ASDEP hane ziyaretleri, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde 81 ilde gerçekleştirilmektedir. Her yıl hedefler belirlenir. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak bu yıl hedefimiz 10 bin haneyi ziyaret etmek. İnşallah yıl sonuna kadar hedefimizin üzerine çıkarak vatandaşın refahını artırmayı istiyoruz."
"Halkımıza hizmet etmek için varız"
Aile Sosyal Destek Uzmanı psikolog Ömer Yıldırım da gittikleri köylerde evleri tek tek dolaştıklarını aktardı.
Kuruma iletilen sorunları çözüme kavuşturmak için görüşmeler yaptıklarını dile getiren Yıldırım, "Bu bizim için çok güzel bir duygu. Halkımıza hizmet etmek için varız ve onların taleplerini yerine getirdiğimizde çok mutlu oluyoruz. Hafta içi her gün sahaya çıkarak kilometrelerce yol katediyoruz. Şehrimizin en ücra köyüne kadar hizmet götürüyoruz. Karda, yağmurda, çamurda halkımıza hizmet götürmek için çalışıyoruz, çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.
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