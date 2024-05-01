Muş'ta Aileler, Çocuklarının Dağa Götürülmesinden DEM Parti'yi Sorumlu Tutuyor - Son Dakika
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Muş'ta Aileler, Çocuklarının Dağa Götürülmesinden DEM Parti'yi Sorumlu Tutuyor

Muş\'ta Aileler, Çocuklarının Dağa Götürülmesinden DEM Parti\'yi Sorumlu Tutuyor

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki 'evlat nöbeti'ne devam etti. Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, bu hafta da eylemlerini sürdürdü. Anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulunarak pankartlar açtı. Aileler, yıllardır evlat hasreti çektiklerini ve çocuklarının geri gelmesini istediklerini dile getirdi.

01.05.2024 12:01  Güncelleme: 12:03
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Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki "evlat nöbeti"ne devam etti.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, bu hafta da eylemlerini sürdürdü.

"Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Baba Halit Altun, gazetecilere, 2014'te oğlunun okuldan alınarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Yıllardır evlat hasreti çektiklerini belirten Altun, "Yaklaşık 5 yıldır partinin önünde nöbet tutuyoruz. Onlardan çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımız gelinceye kadar buradan ayrılmayacağız. Tek istediğimiz çocuklarımız. Kulaklarınıza pamuk tıkamayın. Sesimizi duyun. Oğlum, sesimi duyuyorsun dön. Orası bize göre değil, ne babamız, ne ailemiz var orada." diye konuştu.

Anne Ayten Koçhan ise oğlunun 8 yıl önce kaçırıldığını dile getirdi.

Çocuğundan haber alamadığını belirten Koçhan, "Eylemimize kararlılıkla devam ediyoruz. Çocuğum gelse de gelmese de eylemi sürdüreceğim. Ersin, oğlum bizi görüyorsan, duyuyorsan dön. Yolunuz yol değil. Biz ciğerlerimizin, evladımızın peşindeyiz. Artık evlat hasretine dayanamıyoruz. Onların çocukları okullarda, sizler de dağların başındasınız yavrum. Bütün çocuklara sesleniyorum, gelin teslim olun. Yeter analar babalar ağladı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muş'ta Aileler, Çocuklarının Dağa Götürülmesinden DEM Parti'yi Sorumlu Tutuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş'ta Aileler, Çocuklarının Dağa Götürülmesinden DEM Parti'yi Sorumlu Tutuyor - Son Dakika
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