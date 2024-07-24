Muş'ta Aileler, Çocuklarının Dağa Götürülmesinden DEM Parti'yi Sorumlu Tutuyor - Son Dakika
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Muş'ta Aileler, Çocuklarının Dağa Götürülmesinden DEM Parti'yi Sorumlu Tutuyor

Muş\'ta Aileler, Çocuklarının Dağa Götürülmesinden DEM Parti\'yi Sorumlu Tutuyor

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti. Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı. Eyleme katılan aileler, çocuklarının teslim olmaları için çağrıda bulundu ve pankartlar açarak duygularını dile getirdi. Ailelerden biri olan Alaattin Koçhan, 8 yıldır çocuğundan haber alamadığını ve çocuğuna seslenerek ona teslim olmasını istedi. Aileler, çocuklarına kavuşana kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

24.07.2024 13:19
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Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, yine yaptıkları eylemle çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

"Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılanlardan Alaattin Koçhan, 8 yıldır çocuğundan haber alamadığını söyledi.

Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Koçhan, "Oğlum neredesin, senden hiçbir haber yok. Çık gel, teslim ol. Bayramda, seyranda hep yokluğunu hissediyoruz. Sesimi duyuyorsan gel. Çocuklarımıza kavuşana kadar eyleme devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

DEM Parti, PKK, Muş, Politika, Güncel, Son Dakika

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