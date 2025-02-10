Muş'ta Alparslan-2 Barajı Buzla Kaplandı

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Muş'ta dondurucu soğuklar: Alparslan-2 Barajı buz tuttu

MUŞ - Muş'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Alparslan-2 Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı

Muş'ta etkili olan dondurucu soğuklar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte, Alparslan-2 Barajı'nın yüzeyi buz tuttu.

Soğuk hava nedeniyle dereler ve göletler de donarken, vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Yetkililer, sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Muş'ta kış mevsiminin çetin geçtiğini belirten vatandaşlardan Ömer Varlık, "Muş'ta son zamanlarda etkili olan soğuk hava Alparslan-2 Barajı'nın donmasına neden oldu. Genel olarak baktığımızda kış mevsimi bu sene her ne kadar güzel geçmiş olsa da son günlerde özelikle gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesinden dolayı bölgede don olayları meydana geldi. Donan barajın üzerine kar yağması da ayrı bir güzel oldu" dedi.