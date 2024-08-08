Muş'ta Baraj Gölünde Boğulan 4 Kişi Aynı Aileden - Son Dakika
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Muş'ta Baraj Gölünde Boğulan 4 Kişi Aynı Aileden

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Muş Valiliği, serinlemek için girdikleri baraj gölünde boğularak can veren 4 kişinin aynı aileden olduğunu açıkladı. Kayıp 1 kişiyi ise arama çalışmalarının sürdüğünü bildirildi.

08.08.2024 22:02
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(MUŞ) - Muş Valiliği, serinlemek için girdikleri baraj gölünde boğularak can veren 4 kişinin aynı aileden olduğunu açıkladı. Kayıp 1 kişiyi ise arama çalışmalarının sürdüğünü bildirildi.

Muş merkeze bağlı Bostankent köyünde pikniğe giden 17-18 yaş arasındaki 5 genç, serinlemek için girdikleri Alparslan 1 Baraj gölünde akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen ekiplerin başlattıkları arama çalışmalarında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, boğularak can veren 4 kişinin aynı aileden olduğu ifade edilerek, akıntıya kapılan 1 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Valilik açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Bostankent Köyü Alparslan-1 Barajı göletinde boğularak hayatını kaybeden aynı aileden 4 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar dileriz. AFAD, sualtı arama ve güvenlik güçlerimiz tarafından suda kaybolan bir vatandaşımızın arama çalışmalarına devam edilmektedir. Boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla vatandaşlarımızın sulama kanalları, barajlar, göl ve göletler, akarsu, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj, taşkın kontrol tesisi ve benzeri alanlarda suya girmemeleri önemle rica olunur."

Muş\'ta Baraj Gölünde Boğulan 4 Kişi Aynı Aileden
Kaynak: ANKA

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