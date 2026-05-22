Muş\'ta Barajdan Su Tahliyesi Başladı

??????? Muş'ta yağışlarla tam kapasiteye ulaşan Alparslan-2 Barajı'ndan kontrollü su tahliyesi gerçekleştiriliyor.

Son günlerde etkili olan yağışlardan sonra su seviyesi yükselen Alparslan-2 Barajı'ndan kontrollü olarak Murat Nehri'ne su tahliyesi yapılmaya başlandı.

Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde gerçekleştirilen su tahliyesinin birkaç gün süreceği belirtildi.

Muş Valiliği de dün, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle iki barajda kontrollü su tahliyesi yapılacağını ve Tarihi Murat Köprüsü Sultan Alparslan Parkı'na geçici süreyle giriş ve çıkışların yasaklandığını duyurmuştu.