Muş'ta Bataklığa Saplanan Araç Kurtarıldı

Muş'ta bataklığa saplanan araç, ekipler tarafından çıkarıldı.
AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen pikap, Murat Nehri kenarındaki bataklığa saplandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, aracı bulunduğu yerden çıkardı.
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