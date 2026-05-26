Muş\'ta Bayram İçin Tatlı Yetiştirme Mesaisi

Muş'ta tatlıcılar, Kurban Bayramı için verilen siparişlerin yetiştirilmesi için mesai yapıyor.

Kentte tatlı ve pasta imalatı yapan işletmeler, bayramda vatandaşların taleplerini karşılamak için çalışıyor.

İmalathanelerde baklava, şekerpare, güllaç, kadayıf ve tulumba gibi birçok tatlı hazırlanıyor.

Vardiyalı sistemle gece gündüz çalışan tatlı ustaları, özenle yaptıkları tatlı çeşitlerini beğeniye sunuyor.

"Günde ortalama 1500 tepsi hazırlıyoruz"

İşletme sahibi Emrah Büdüş, bayram öncesi sipariş yoğunluğunun arttığını söyledi.

Yoğunluk dolayısıyla personel sayısını artırdıklarını belirten Büdüş, şunları kaydetti:

"İmalat kısmında görev yapan ustalarımız 3 gündür gece gündüz vardiyalı bir şekilde mesai yapıyor. Tezgahta satış için destek personel aldık. Siparişlerimiz yoğundur. Genellikle dayaklık süresi uzun ürünler tercih ediliyor. Günde ortalama 1500 tepsi hazırlıyoruz. Ekstra artırabiliyoruz."