Muş\'ta bedensel engelli öğrenci savcı olma hayalini gerçekleştirdi

Güncel

Muş'ta savcı olma hayali kuran 13 yaşındaki bedensel engelli Rabia Şanci, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar'ın misafiri olarak adliyeyi gezdi, iş ve işleyiş hakkında bilgilendirildi.

Başsavcı Kantar, doğuştan elleri olmayan Cumhuriyet Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Şanci'nin savcı olmak istediğini duydu.

Bunun üzerine Şanci'yi Muş Adalet Sarayı'nda ağırlayan Kantar, kadın hakim ve savcılarla tanıştırdığı öğrenciye cübbesini giydirdi, mesleği hakkında bilgiler verdi.

Daha sonra duruşma salonuna götürülen Şanci, Adalet Komisyonu ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İbrahim Karlı ve mahkeme heyetiyle tanıştı.

Kantar, gazetecilere, çok kıymetli bir misafiri ağırladıklarını belirterek, Rabia Şanci'nin hukukçu olmak istediğini söyledi.

Hem adliyeyi tanıtmak hem de iş ve işleyişi göstermek amacıyla Şanci ile adliyede gezi planladıklarını anlatan Kantar, şöyle konuştu:

"Rol model olabilecek kadın hakim ve savcılarımız kendisine rehberlik etti, sorularını cevapladı. Kendisine cübbe de giydirerek adliyeyi gezdik, duruşma izledik. Gözlerindeki mutluluğu hep beraber gördük. Umarım kendisini ilerleyen zamanlarda yetkin bir hukukçu, iyi bir avukat, hakim veya Cumhuriyet savcısı olarak görebiliriz. Bunun için de kendisine tavsiyelerimizi söyledik. Onu çok daha iyi yerlerde göreceğimizi ümit ediyoruz."

Şanci ise cübbe giyme hayalinin gerçekleştiğini ifade ederek, "Başsavcımız benimle çok ilgilendi. Kendisine teşekkür ediyorum. Duruşma izledim, duruşma salonunda oturdum. Çok güzel bir duyguydu. Hayalimi gerçekleştirdiği için Başsavcı'mıza teşekkür ederim." dedi.

Ziyarette Şanci'ye, babası Mehmet Şanci, Muş Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz ile Kale Mahallesi Muhtarı Murat Aydın eşlik etti.