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Muş'ta cenaze otobüsü çamura saplandı, traktörle kurtarıldı - Son Dakika
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Muş'ta cenaze otobüsü çamura saplandı, traktörle kurtarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir otobüs, Muş'un Bulanık ilçesine cenaze götürürken Varto ilçesi yakınlarında stabilize yolda çamura saplandı. Otobüs içindekilerin yardımıyla kurtarılamayınca köylülerden yardım istendi ve bir traktör kullanılarak otobüs çekilerek kurtarıldı. Köylüler, yıllardır bu yolda yaşadıkları sorunları yetkililere ileterek çözüm beklediklerini belirtti.

Muş\'ta cenaze otobüsü çamura saplandı, traktörle kurtarıldı
09.01.2024 - 14:59,
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İSTANBUL'dan Muş'un Bulanık ilçesine cenaze götürürken Varto ilçesi yakınlarında stabilize yolda çamura saplanan otobüs, traktörle çekilerek kurtarıldı.

Muş'un Bulanık ilçesine cenaze götüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs, Varto ilçesine bağlı Kayalıkale köyü yakınlarındaki stabilize yolda çamura saplandı. İçindekiler iterek otobüsü kurtaramayınca, köylülerden yardım istendi. Köyden gelen traktör, halatla otobüsü kurtarıp, asfalt yola kadar çekti.

Köylülerden Nevzat Yüksel, yağış nedeniyle yolun adeta bataklığa dönüştüğünü belirterek, "7 yıldan beri köylere ulaşımın sağlandığı bu yol stabilize halden kurtarılmadı. Yağışın olduğu aylarda köyün yolu çamurdan geçit vermiyor. İstanbul'dan gelen otobüs çamura batınca traktör ile kurtardık. Her yıl bu çileyi yaşıyoruz. Yetkililerden bu sorumuzu çözmelerini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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