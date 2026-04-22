Muş'ta Çocukları İçin Eylem - Son Dakika
Muş'ta Çocukları İçin Eylem

Muş\'ta Çocukları İçin Eylem
22.04.2026 13:11
Muş'ta PKK tarafından kaçırılan çocuklar için aileler DEM Parti önünde eylemde bulundu.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan Naciye Sönmez Yıldız, basın mensuplarına, oğlu Osman'dan yıllardır haber alamadığını söyledi.

Teslim olması için oğluna seslenen Yıldız, "Yıllardır gözüm hep senin yolunda. Nerede olursan ol, benim sesimi duyarsan geri dön. Bundan sonra her şey size kalmış. Niye dönmüyorsun? Sizi korkutuyorlar. Gelin teslim olun." dedi.

Şahinaz Özcan ise "9 yıldır oğlumdan haber alamıyorum. Yaşıyor mu bilmiyorum. Buradan oğluma sesleniyorum. Eğer sesimi duyuyorsan gel. Siz de teslim olanları örnek alın, gelin teslim olun." diye konuştu.

Kaynak: AA

DEM Parti, Güncel, Terör, PKK, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Çocukları İçin Eylem - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
