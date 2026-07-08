Muş'ta Çocukların İadesi İçin Eylem - Son Dakika
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Muş'ta Çocukların İadesi İçin Eylem

Muş\'ta Çocukların İadesi İçin Eylem
08.07.2026 13:08
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PKK tarafından kaçırılan çocuklar için aileler, Muş'ta DEM Parti önünde eylem yapmaya devam ediyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan Ayten Koçhan, 11 yıldır oğlundan habere alamadığını söyledi.

Oğlunun geri dönmesini isteyen Koçhan, "Oğlum, neredesin, gelin teslim olun. Yolunuz yol değil. Bu 11 seneyi bize zehir ettin. Ağlamadığımız gün yok. Gel, teslim ol." dedi.

Anne Şehnaz Özcan ise "10 yıldır oğlumdan haber alamıyorum. Sağ mı, ölü mü bilmiyorum. Atilla oğlum, sesimi duyuyorsan gel, teslim ol. Artık dayanamıyorum. Kaç yıldır bu acıyı çekiyorum, artık yeter." diye konuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, DEM Parti, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Terör, PKK, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Çocukların İadesi İçin Eylem - Son Dakika

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