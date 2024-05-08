Muş'ta çocuklarını dağa götürülen aileler DEM Parti'yi sorumlu tutuyor - Son Dakika
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Muş'ta çocuklarını dağa götürülen aileler DEM Parti'yi sorumlu tutuyor

Muş\'ta çocuklarını dağa götürülen aileler DEM Parti\'yi sorumlu tutuyor

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde eylemlerine devam ediyor. Her hafta çarşamba günü toplanan aileler, çocuklarına seslerini duyurmaya çalışıyor. Aileler, çocuklarının teslim olmasını ve DEM Parti ile PKK'dan çocuklarının geri verilmesini istiyor. Eyleme katılan aileler, yıllardır haber alamadıkları çocuklarına seslenerek, destek bekliyor.

08.05.2024 12:54
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Muş'ta çocuklarının, terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam ediyor.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, teslim olmalarını istedikleri çocuklarına seslerini duyurmaya çalışıyor.

Eyleme katılan Alaattin Koçhan, gazetecilere, 8 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Oğlunun 2016'da Bursa'da kandırılarak götürüldüğünü belirten Koçhan, "Oğlum Ersin, beni duyuyorsan gel. Her zaman yanımda bir eksiklik görüyorum. Dağda, taşta dolanmakla bir yere varılmaz. Gel devlete teslim ol. DEM Parti'den ve PKK'dan oğlumu istiyorum. Onların çocukları olsa kabul ederler mi? 8 yıldır oğlumdan haber alamıyorum." diye konuştu.

DEM Parti ve PKK'dan korkmadıklarını ifade eden anne Gülbahar Teker ise "Yıllardır burada nöbet tutuyoruz. Oğlumu istiyorum. Çocuklarımızı getirip bize versinler. Hiçbirinden korkmuyoruz ve eylemimize devam edeceğiz. Anneler ve babalar artık ağlamasın. Herkesin bize destek vermesini istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

DEM Parti, Muş, PKK, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta çocuklarını dağa götürülen aileler DEM Parti'yi sorumlu tutuyor - Son Dakika

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