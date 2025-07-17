Muş'ta DMD Hastası Miraç Ali İçin Kermes Düzenlendi

Muş'ta "kas erimesi" olarak da bilinen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 6 yaşındaki Miraç Ali Kızılgüneş için kermes gerçekleştirildi.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adliye binası bahçesinde kermes düzenlendi.

Adliye personeli ve aileleri, evlerinde yaptıkları yemek, tatlı çeşitleri ve farklı ürünleri kurulan stantlarda satışa sundu.

Programa katılan Vali Avni Çakır, başsavcı ve eşlerince gerçekleştirilen etkinlik için bir araya geldiklerini söyledi.

DMD hastası Kızılgüneş için yürütülen bir kampanyanın olduğunu belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 10 aydır devam eden kampanya hem valilik hem de adliyenin desteğiyle her gün büyüyor. Bugün de adliye çalışanlarının yaptıkları ürünlerle kermes etkinliği düzenlendi. Amirler, memurlar ve vatandaşlar bu anlamlı güne destek olmak için kermesi ziyaret ediyor. Yürütülen çalışmaların nihayetinde yavrumuzun sağlığına kavuşacağına yürekten inanıyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızı valilik onaylı yürütülen kampanyaya destek olmaya çağırıyoruz."

Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar ise "Kampanyaya destek olmak için adliyemizde kermes organize ettik. Adliyemizin bütün birimleri burada ve herkes gücü yettiğince katkıda bulunuyor. Ümit ediyoruz Miraç Ali'nin tedavi süreci için gereken meblağ en kısa sürede toplanır ve evladımız kısa sürede sağlığına kavuşur." dedi.

Anne Harika Kızılgüneş de "Kermes için emeği geçenlere teşekkür ederim. Evladıma sahip çıkın. Bir anne olarak sizlere yalvarıyorum. Bu kampanyayı bir an önce bitirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Programa, İl Emniyet Müdürü Serkan Karman, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Naim Asan, vali yardımcıları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.