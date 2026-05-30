Muş'ta Doğa Yürüyüşü ve Farkındalık

Muş'ta bir grup doğasever, Ilıca Yaylası, Turna Gölü ve Kurtik Dağı'nda doğa yürüyüşü yaptı.

Turna Gölü'nü ziyaret eden doğaseverler, havanın ısınmasıyla rengarenk çiçeklere bezenen Ilıca Yaylası'nı gezdi.

Daha sonra Kurtik Dağı'nda kardan tünellerin olduğu bölgede zaman geçiren ziyaretçiler, yürüyüş boyunca çöp toplayarak farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Üniversite öğrencisi Zekiye Kılbaş, baharla beraber canlanan doğada zaman geçirdiklerini söyledi.

İyi bir rota oluşturduklarını belirten Kılbaş, şunları kaydetti:

"Muş'un doğasına hayran kaldık. Genelde insanlar bu tür manzaraları Antalya'da gördüklerini söylerler. Karı, güneşi ve doğanın yeşilliğini bir arada görmek gerçekten farklı bir deneyim. Muş bize bu deneyimi yaşattı. İlk kez karın, gölün ve yeşilliklerin aynı anda bulunduğu bir ortamda bulundum. Bu nedenle herkesin bu eşsiz deneyimi yaşamasını isterim."

Vatandaşların doğayı koruma konusunda daha hassas davranması gerektiğini ifade eden Zahide Acar ise, "Bugün eşsiz bir manzarayla karşı karşıya kaldık. Gerçekten çok güzel ve çok farklı bir atmosferin içindeyiz. Hepimizin çok hoşuna gitti. Her zaman olmasını istediğimiz etkinlikler bunlar." dedi.