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Muş'ta düzenlenen hakem kursu sona erdi - Son Dakika
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Muş'ta düzenlenen hakem kursu sona erdi

Muş'ta 1-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenen hakem kursu, mülakat, yüz yüze eğitim, teorik sınav, saha uygulaması ve atletik performans testleriyle tamamlandı. Kursa 34 aday hakem katıldı ve 33 aday başarıyla tamamladı. İl Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Şükrü Közcü, kursun başarılı geçtiğini belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Muş\'ta düzenlenen hakem kursu sona erdi
08.01.2024 - 17:06,
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Muş'ta 1-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenen hakem kursu sona erdi.

Kentte 34 hakem adayının katıldığı kurs, mülakat, yüz yüze eğitim, teorik sınav, saha uygulaması ve atletik performans testleriyle tamamlandı.

İl Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Şükrü Közcü, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde Hakem Akademisi birimi tarafından koordine edilen hakem kursunun başarılı geçtiğini söyledi.

Diyarbakır Bölgesi Bölgesel Gözlemcisi Özkan Gündüz tarafından yüz yüze eğitim yapıldığını ifade eden Közcü, şöyle konuştu:

"Kursun son gününde ise saha uygulaması ve çeşitli testler yapıldı. Kursa 118 kişi başvuruda bulundu. Eğitime 34 aday hakem katıldı. 33 aday ise kursu başarıyla tamamladı. Kursumuz yoğun ilgi gördü. İl Hakem Kurulu olarak kursumuzun organizesinde yardımcı olan herkese teşekkür ederiz."

Kaynak: AA
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