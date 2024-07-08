Muş'ta Ehliyet Sınavında Kopya Düzeneğiyle Yakalanan 2 Kişi Gözaltına Alındı

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Muş'ta ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul Anadolu Lisesinde düzenlenen ehliyet sınavına, mercek kamera ve kulak içi mikro kulaklık kopya düzeneğiyle girenler olduğu belirlendi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Yakalanan kişilerin üstünde 2 mercek kamera, 2 mobil WİFİ cihazı, 2 alıcı, 2 sim kart ve 2 kulak içi kulaklık ele geçirildi.