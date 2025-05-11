Muş'ta Engellilere Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi

Muş'ta özel bireyler için farkındalık yürüyüşü düzenlendi

MUŞ - Muş'ta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla özel bireylerin katılımıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Özel Eğitim ve Uygulama 1. ve 2. Kademe Okulları ile Ali Kuşçu Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, özel öğrenciler öğretmenleri ve aileleriyle birlikte Muş Belediyesi önünden Kent Meydanı'na kadar yürüdü. Etkinlik kapsamında öğrenciler üzerlerinde "Dünyamızı Güzelleştiren Farklılıklardır", "Tıpkı Sizin Gibiyiz +1 Farkla", "Hayatı Yaşamak İçin Engel Yok" ve "Otizm Engel Değil, Farklılıktır" gibi ifadelerin yer aldığı dövizler taşıdı.

Engelli bireylerin toplumsal yaşama daha aktif katılmalarının önemine dikkat çekerken, etkinliğin toplumda farkındalık oluşturmayı hedeflediğini belirten Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında çeşitli etkinliklerle farkındalık oluşturulduğunu söyledi. Müdür Kıvanç, "Bu etkinliklerin ilki olan, bugün farkındalık oluşturmak anlamında engeller yürüyüşü düzenledik. Gördüğünüz gibi halkımız tarafından ilgiyle izlendi. Biz bu farkındalık oluşturmak için bu yürüyüşü düzenledik. Hafta boyunca etkinliklerimiz devam edecek. Çocuklarımızın günlük yaşamlarını sürdürmeleri için etrafın ona göre düzenlenmesi, kaldırımların ve okullarımızın, her türlü alışveriş merkezlerimizin, onların rahatça girip yaşamlarını sürdürebilecek alanlar şeklinde düzenlenmesi anlamında da farkındalık oluşturmaktayız" dedi.

Ali Kuşçu Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Müdürü Aydın Güngör ise hafta kapsamında engelli öğrencilere yönelik farklı bir yürüyüş düzenlediklerini belirtti. Etkinliklerin birinci ayağı olarak yürüyüşe bugün başladıklarını belirten Güngör, "Tüm özel eğitim kurumları, engelli dernekleri ve vatandaşlarımızın desteğiyle farklı noktalardan yürüyerek Kent Meydanı'na kadar geldik. Hafta boyunca da çeşitli etkinliklerle farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz. Burada amaç çocuklarımızın ve engelli bireylerimizin toplumdaki yerleri, onların da toplumda var olduğunu, onlara destek olmamız gerektiğini, engel olmayıp destek olmamız gerektiğini hedefliyoruz. Bu amaçla tüm toplumumuzdan destek bekliyoruz" diye konuştu.