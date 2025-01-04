Muş'ta Esnafın Seksek Oyunu Neşe Saçtı - Son Dakika
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Muş'ta Esnafın Seksek Oyunu Neşe Saçtı

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Muş'ta bir esnaf, kaldırıma seksek oyunu çizerek çocuklara ve yetişkinlere keyifli anlar sundu.

04.01.2025 15:25
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Muşlu esnaftan seksek sürprizi: Eğlenceli anlar kamerada

Muş'ta esnafın seksek oyunu, caddeye renk kattı

MUŞ - Muş'ta bir esnafın iş yerinin önündeki kaldırıma çizdiği seksek oyunu caddeye neşe getirdi.

Muş'ta esnaflık yapan Şindar Şahin, iş yerinin önündeki kaldırıma çizdiği seksek oyunu ile caddeden geçen çocuklara ve yetişkinlere eğlenceli bir alan sundu. Hem çocuklardan hem de yetişkinlerden büyük ilgi gören bu oyun alanı eğlenceli anlara sahne oldu. Yolda geçen çocuklar seksek oyununu oynayarak keyifli anlar yaşarken, yetişkinler ise çocukluk yıllarını hatırlayarak oyuna katılmayı ihmal etmedi. Yoldan geçenlerin o eğlenceli anları ise güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Küçük ama anlamlı bir dokunuş olan bu oyun vatandaşların bir nebzede olsa günlük streslerini atmalarına yardımcı oldu. Yoldan geçerken seksek oyunu oynayan gençlerden Ömer Kara, "Bir esnafımız yola seksek oyunu çizmiş çok beğendim. Bende buradan her geçtiğimde bu oyunu oynuyorum. Çok güzel olmuş. Oynarken çocukluğuma gittim. Çok mutlu oldu" dedi.

Yola çizilen seksek oyununu çok beğendiğini söyleyen çocuklardan Yusuf Yalçın, "Yoldan geçerken bu seksek oyununu gördüm galiba burada ki esnaflar çizmiş. Bende oynadım çok hoşuma gitti çok güzel olmuş" şeklinde konuştu.

Arkadaşı ile birlikte kaldırıma çizilen seksek oyununu büyük bir heyecanla oynayan Eda Macit, "Esnafımız çok güzel bir oyun alanı hazırlamış yoldan geçerken oynadık çok mutlu olduk. Günün stresini attık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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