Muş'ta Filistin için söz yazma etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Muş'ta Filistin için söz yazma etkinliği düzenlendi

Muş\'ta Filistin için söz yazma etkinliği düzenlendi

Muş'ta Filistin İnisiyatifi Platformu tarafından düzenlenen 'Sen de Filistin İçin Bir Söz Yaz' etkinliğinde katılımcılar, Gazze için duygularını beyaz çarşaflara yazdı. Etkinlikte Filistin ile dayanışmayı göstermek amacıyla bir araya gelen katılımcılar, Filistin halkının maruz kaldığı zulme sessiz kalmayacaklarını ve mücadelesini destekleyeceklerini ifade etti. Etkinlik büyük ilgi gördü.

25.05.2024 17:51
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0 Muş'ta "Sen de Filistin İçin Bir Söz Yaz" etkinliği yapıldı.

Filistin İnisiyatifi Platformu tarafından Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte katılımcılar, yere serilen beyaz çarşaflara Gazze için duygularını yazdı.

Filistin ile dayanışmayı göstermek için bir araya geldiklerini belirten Filistin İnisiyatifi Platformu Üyesi Özlem Yıldırım, bu zor günlerde Filistin halkıyla dayanışma içinde olmak istediklerini söyledi.

Çarşaflara Filistin için sözler yazdıklarını anlatan Yıldırım, "Çarşaflarımıza yazdığımız sözler, Filistin halkının maruz kaldığı zulme karşı sessiz kalmayacağımızın ve onların haklı mücadelesini sonuna kadar destekleyeceğimizin ifadesi. Bu sembolik hareketle Filistin'deki kardeşlerimizin yalnız olmadığını, dünyanın dört bir yanından destek bulduklarını göstermeyi amaçladık. Etkinlik yoğun ilgi gördü." diye konuştu.

Kaynak: AA

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