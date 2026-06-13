Muş'un Malazgirt ilçesinde hakkında kesinleşmiş 11 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, 15 ayrı suçtan hakkında 11 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Malazgirt'te 11 yıl hapis cezalı firari yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?