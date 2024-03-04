Muş'ta fotoğrafçılar kardelenlerin büyülü güzelliğini objektiflerine taşıdı - Son Dakika
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Muş'ta fotoğrafçılar kardelenlerin büyülü güzelliğini objektiflerine taşıdı

Muş'ta baharın müjdecisi olarak adlandırılan kardelenlerin çiçek açmasıyla birlikte Muş Ovası beyaza büründü. Doğanın bu eşsiz güzellikleri, fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı haline geldi. Muş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen temel fotoğrafçılık kurslarına katılan kursiyerler, teorik eğitimlerinin yanı sıra pratik deneyim kazanmak için Muş Ovası'nda çiçek açan kardelenleri fotoğrafladılar. Kursiyerler, kardelenlerin zarif ve narin yapısını, Muş Ovası'nın muhteşem manzarasıyla birleştirerek benzersiz kareler yakaladılar. Kursiyerler, kurs süresince öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe dökerek objektiflerine yansıtarak Muş'un doğal güzelliklerini ve çevresindeki yaşamı yılsonunda açacakları sergide sanatseverlerin beğenisine sunacaklar.

04.03.2024 12:10  Güncelleme: 12:13
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Muş'ta fotoğrafçılar kardelenlerin büyülü güzelliğini objektiflerine taşıdı

MUŞ - Muş'ta baharın müjdecisi olarak adlandırılan kardelenlerin çiçek açmasıyla birlikte Muş Ovası beyaza büründü. Doğanın bu eşsiz güzellikleri, fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı haline geldi.

Muş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen temel fotoğrafçılık kurslarına katılan kursiyerler, teorik eğitimlerinin yanı sıra pratik deneyim kazanmak için Muş Ovası'nda çiçek açan kardelenleri fotoğrafladılar. Fotoğraf tutkunları, bu eşsiz manzarayı fotoğraflamak için kardelenlerin açtığı bu kısa zamanı değerlendirerek unutulmaz bir deneyim yaşadılar. Kardelenlerin çiçek açtığı bu dönem, kursiyerlere hem pratik deneyim kazanma hem de doğanın eşsiz güzelliklerini fotoğraflama fırsatı sunmuş oldu. Kursiyerler, kardelenlerin zarif ve narin yapısını, Muş Ovası'nın muhteşem manzarasıyla birleştirerek benzersiz kareler yakaladılar.

Kursiyerler, kurs süresince öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe dökerek objektiflerine yansıtarak Muş'un doğal güzelliklerini ve çevresindeki yaşamı yılsonunda açacakları sergide sanatseverlerin beğenisine sunacaklar.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan Temel Fotoğrafçılık Kursu Usta Öğretici Kenan Demir, fotoğrafçılık kurslarının katılımcılarına hem teorik bilgi hem de pratik beceri kazandırdığını vurgulayarak, doğanın güzelliklerini keşfetmek isteyen herkesi kurslara katılmaya davet etti. Usta Öğretici Demir, "Yaklaşık bir ay önce Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün katkılarıyla 'Temel Fotoğrafçılık' derslerine başladık. Öğrencilerimizle yaklaşık bir aydır sınıflarda teorik olarak ders yapmaktayız. Şimdi şair olmayanların bile şiirler yazmaya başladığı mevsimlerin en güzeli olan ilkbaharda yaşama sevincinin ve coşkulusunun iliklerimize kadar hissettiğimiz bu ilkbahar mevsiminde öğrencilerimizle beraber gelip bir de pratik yaptık. Baharın müjdecisi olan kardelen çiçeklerini öğrencilerimizle beraber geldik ve fotoğrafladık. Karlı dağlarla beraber insana yaşama sevinci veren, bir de karları delerek çıkan çiçekler bizleri azmi, kararlılığı ve mücadeleyi anlatan çiçekler olması nedeniyle öğrencilerimiz için, bizler için çok kıymetliydi. Özellikle il dışından gelip ilimizde okuyan öğrencilerimize, ilimizin tarihi ve kültürel değerlerinin yanında doğal güzelliklerini de gezdirerek tanıtımına katkıda bulunmaya çalıştık" dedi.

Bu tür etkinliklerin kendilerine sanatı ve doğayı bir arada deneyimleme imkanı sağladığını ifade eden kursiyerlerden Hasret Günay ise Muş'un doğal güzelliklerini keşfederek fotoğraflayacaklarını belirterek, "Yaklaşık bir aydır sınıfımızda işlediğimiz teorik derslerin pratiğini yapmak için sahaya çıktık. Muş'un tarihi ve doğal güzelliklerini fotoğrafladık. Bizler için güzel bir deneyim oldu. Baharın müjdecisi olarak kabul edilen kardelenlerin çiçek açtığı bu dönemde hem pratik deneyim kazanma hem de doğanın eşsiz güzelliklerini fotoğraflama fırsatı bulduk. Çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Gençlik, Spor, Muş, Sanat, Kültür, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta fotoğrafçılar kardelenlerin büyülü güzelliğini objektiflerine taşıdı - Son Dakika

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