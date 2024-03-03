Muş'ta Gönüllü Kadınlar, Çölyak ve PKU Hastalarına Glütensiz Ürünler Ulaştırıyor - Son Dakika
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Muş'ta Gönüllü Kadınlar, Çölyak ve PKU Hastalarına Glütensiz Ürünler Ulaştırıyor

Muş\'ta Gönüllü Kadınlar, Çölyak ve PKU Hastalarına Glütensiz Ürünler Ulaştırıyor

Muş Alparslan Üniversitesi ve İl Özel İdaresi desteğiyle faaliyet gösteren Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışan 10 gönüllü kadın, çölyak ve PKU hastalarına özel glütensiz ürünler üretiyor. Her gün 500 hastaya teslim edilen ekmek, kurabiye, kek, simit gibi ürünler, usta öğreticilerin gözetiminde hazırlanıyor. Muş Çölyak Derneği ve Muş Alparslan Üniversitesi Çölyak ve Glütensiz Beslenme Topluluğu Danışmanı Dr. Züleyha Almaz, glütensiz ürünlerin üretiminin maliyetli olduğunu belirterek, destek çağrısında bulundu.

03.03.2024 18:51  Güncelleme: 18:53
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Muş'ta gönüllü kadınlar, glütensiz ürünler yaparak her gün kentteki 500 çölyak ve PKU hastasına ulaştırıyor.

Muş Alparslan Üniversitesi ile İl Özel İdaresinin de destek verdiği 10 kadın, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Halk Ekmek Fabrikasında çölyak hastalarından gelen siparişlere göre her gün özel gıdalar hazırlıyor.

Usta öğreticilerin gözetiminde yapılan ekmek, kurabiye, kek, simit gibi 10 farklı ürün, 500 çölyak ve PKU hastasına teslim ediliyor.

Muş Çölyak Derneği ve Muş Alparslan Üniversitesi Çölyak ve Glütensiz Beslenme Topluluğu Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Züleyha Almaz, çölyak hastaları için fasulye, nohut ve mercimek unundan glütensiz ekmek, simit, kek ve kurabiye gibi ürünler yaptıklarını söyledi.

Kentte yaklaşık 500 çölyak ve PKU hastasının olduğunu belirten Almaz, şunları kaydetti:

"Glütensiz ürünleri önceden şehir dışından sipariş ediyorduk. Ürünleri gönüllü kadınlarımızın desteğiyle ekmek fabrikasında üretmeye başladık. Çölyak hastaları için kafe de kurmayı hedefliyoruz. Çocukları çölyak hastası olan annelerde bize destek veriyor. Glütensiz ürünlerin üretimi oldukça maliyetli. Masraflarımızı şu an Muş Belediyesi karşılıyor. Herkesin destek vermesini bekliyoruz."

İki çocuğu çölyak hastası olan Hayat Yalçın ise "Çocuklarımın daha güzel ürünler tüketmesi için buraya geliyorum. Ekmek, simit, kurabiye gibi ürünler yapıyoruz. Çölyak hastalarının yiyebileceği tüm gıdaları üretme gayretindeyiz. Bize bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muş'ta Gönüllü Kadınlar, Çölyak ve PKU Hastalarına Glütensiz Ürünler Ulaştırıyor - Son Dakika

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