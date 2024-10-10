Muş'ta Gösteri Yürüyüşleri Yasaklandı - Son Dakika
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Muş'ta Gösteri Yürüyüşleri Yasaklandı

Muş Valiliği, 3 gün süreyle tüm basın açıklamaları ve gösteri yürüyüşlerini yasakladı.

10.10.2024 23:17
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Muş Valiliği, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasının, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesinin, suç işlenmesinin önlenmesinin, temel hak ve özgürlüklerin devamının temini ile şiddet olaylarının engellenmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17,19 ve 22. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri kapsamında, Valilik makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar ve toplantılar hariç olmak üzere, ilimiz mülki sınırları içinde tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, afiş, pankart ve poster asma, bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans ve benzeri tüm etkinlikler 11 Ekim saat 00.01'den 13 Ekim saat 23.59'a kadar 3 gün süreyle yasaklanmıştır."

Kaynak: AA

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