Muş'ta Güvenlik Değerlendirmesi: Narkotik ve Kaçakçılık Olayları Artıyor - Son Dakika
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Muş'ta Güvenlik Değerlendirmesi: Narkotik ve Kaçakçılık Olayları Artıyor

Muş\'ta Güvenlik Değerlendirmesi: Narkotik ve Kaçakçılık Olayları Artıyor

Muş Valisi Çakır, 2024'te narkotik olayların %13,62, kaçakçılığın ise %34,01 arttığını belirtti.

09.10.2024 17:49
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Muş Valisi Avni Çakır, kentte Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Valilikte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nın ardından konuşan Çakır, Muş'ta 2024 yılının ilk 9 ayında 392 narkotik olayının meydana geldiğini söyledi.

Bu rakamın 2023 yılının aynı dönemine kıyaslandığında narkotik olaylarında yakalamaların artmasına bağlı olarak yüzde 13,62 oranında bir artış olduğunu belirten Çakır, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının artarak devam ettiğini vurguladı.

Narkotik olayların yüzde 100'ünün aydınlatıldığı bilgisini veren Çakır, "Bu çalışmalarda 469 şahıs yakalanmış, bunlardan 41'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. İlimizde 2024 yılının ilk 9 ayında 116 terörle mücadele olayı meydana gelmiştir. Bu rakam 2023 yılının ilk 9 ayında meydana gelen 255 olaya kıyasla yüzde 54,51'lik düşüş olduğunu göstermektedir. Ayrıca 2024 yılında meydana gelen 116 olayın yüzde 93,97'si aydınlatılmıştır. Bu çalışmalarda 119 şahıs yakalanmış, bunlardan 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır." diye konuştu.

Kentte aynı dönemde 197 kaçakçılık olayının meydana geldiğini kaydeden Çakır, şunları kaydetti:

"Bu rakam 2023 yılı ilk dokuz ayında meydana gelen 147 olaya kıyasla kaçakçılık olaylarında yakalamaların artmasına bağlı olarak yüzde 34,01'lik artış olduğunu ve kaçakçılıkla mücadelemizin artarak devam ettiğini göstermektedir. Ayrıca 2024 yılında meydana gelen 197 olayın yüzde 100'ü aydınlatılmıştır. Bu çalışmalarda 237 şahıs yakalanmış, bunlardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Aynı dönemde 3 bin 564 asayiş olayı meydana gelmiştir. Bu rakam 2023 yılı ilk 9 ayında meydana gelen 3 bin 729 olaya kıyasla asayiş olaylarında önleyici tedbirlerin artmasına bağlı olarak yüzde 4,42 oranında azalış olduğunu göstermektedir. Bu olayların yüzde 95.62'si aydınlatılarak meydana gelen olayların faillerinin yakalanmasında büyük bir başarı sağlanmıştır."

Göçmen suçlarıyla yapılan mücadelede de de 160 yabancı uyruklunun yakalanarak geri gönderme merkezine sevk edildiğini, 28 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını ve 6 kişinin tutuklandığını anlatan Çakır, şu bilgileri verdi:

"Bir önceki yıla oranla göçmen yakalama oranımız yüzde 66.6 artış göstermiş olup, göçmen kaçakçılığı ile mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. 9 ayda toplamda 1531 aranan şahıs yakalanmıştır. 2024 yılında yakalaması yapılan aranan şahıs sayısı 2023 yılına kıyasla yüzde 4,14 oranında artmıştır. Aynı dönemde ilimizde 433 kaza gerçekleşmiş, bu kazalarda 728 yaralanma ve 10 ölüm meydana gelmiştir. Kazaların önlenmesi amacıyla vatandaşlarımıza trafikte emniyet kemeri kullanmanın önemi, trafik kurallarına uyma ve hız sınırı konularında bilgilendirme faaliyetleri yapılmış olup bu faaliyetler devam etmektedir."

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman ve İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Kaçakçılık, Avni Çakır, Politika, Narkotik, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Güvenlik Değerlendirmesi: Narkotik ve Kaçakçılık Olayları Artıyor - Son Dakika

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