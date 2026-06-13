Muş'ta İki Firari Hükümlü Yakalandı

Muş'un Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak" ile "kasten yaralama" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.