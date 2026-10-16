Muş'ta jandarma, pancar hasadında sürücülere reflektör ve trafik eğitimi verdi - Son Dakika
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Muş'ta jandarma, pancar hasadında sürücülere reflektör ve trafik eğitimi verdi

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Muş İl Jandarma Komutanlığı, pancar hasadında traktör kazalarını önlemek için sürücülere reflektör ve trafik eğitimi verdi. Ekipler, 'Reflektör Tak Görünür Ol' projesiyle reflektörsüz römorklara reflektör takarak gece görünürlüğünü artırmayı amaçladı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı, tarım döneminde traktör kazalarını önlemek amacıyla sürücülere reflektör, flaşör lamba kullanımı ve trafik kuralları hakkında eğitim verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte pancar hasadının başlamasıyla birlikte traktör kazalarının önlenmesi ve gece görünürlüğünün artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Merkez İlçe Trafik Jandarması ekipleri, tarımsal faaliyetlerin yoğunlaştığı hasat döneminde "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi kapsamında çalışma yürüttü.

Reflektörü bulunmayan römorklara reflektör montajı yapan ekipler, reflektör kullanımının önemi konusunda da sürücülere bilgiler aktardı.

Kaynak: AA
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