Muş'ta Jeotermal Enerji Santrali'ne Karşı Miting Düzenlendi

(MUŞ) - Muş'un Varto ilçesinde ABD'li bir şirket tarafından yapılması planlanan Jeotermal Enerji Santrali'ne tepki amaçlı düzenlenen mitinge katılanlar "Doğamıza, suyumuza, toprağımıza sahip çıkıyoruz" çağrısı yaptı.

Muş'un Varto ilçesinde sivil toplum örgütlerince, Amerika merkezli IGNIS H2 Enerji Üretim Anonim Şirketi tarafından yapımı planlanan Jeotermal Enerji Santrali'nin (JES) çevreye olumsuz etkileri olacağı gerekçesiyle protesto mitingi düzenlendi.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, DEM Parti milletvekilleri Sırrı Sakık, Sümeyye Boz, Ayten Kordu, Emek Partisi (EMEP) Milletvekili Sevda Karaca, ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri Vangölü Elektrik Dağıtım (VEDAŞ) kavşağında bir araya gelerek mitingin düzenleyeceği belediye pasajı önüne yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe katınlar taşıdıkları pankart, döviz ve sloganlarla "Doğamıza, suyumuza, toprağımıza sahip çıkıyoruz" çağrısı yaptı.

Mitingde konuşun DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, JES projesinin doğayı etkileyeceğini ifade ederek, "İstiyorlar ki memleketimiz insansız biz de memleketsiz kalalım. Gimgim'da kim varsa, kim nerden Gimgim'a geldiyse biliyoruz ki bu memleket bizim. Bırakmayacağız. Biz biliyoruz burası direnişin, mücadelenin memleketi. Biz sizin yanınızdayız. Gimgim'in elimizden alınmasına izin vermeyeceğiz. Bu JES projesi, yerimizi alacak, doğamızı alacak. Amerika'dan gelen şirket 'sizin doğanızı alacağız' diyor. Biz verecek miyiz? Hayır. Gimgim bizimdir" diye konuştu.

Mitingte, Akbelen çevre savunucusu Esra Işık'ın tutuklu bulunduğu İzmir Şakran Kadın Kapalı Cezaevi'nden gönderdiği mektup da okundu. Işık mektubunda şunları kaydetti:

"Dayanışmasıyla mücadelenizi saran, büyüten herkese selam olsun. Topraklarımız, köylerimiz, memleketiniz için herkesin tek yürek olduğunu görmek, her şeye bedel. Tüm kötülüklere, haksızlıklara inat, umudu ve mücadeleyi güçlendirmeye devam edeceğiz. Eğilmeden, bükülmeden yolumuza devam. Akbelen demek memleket demek. Biz kazanırsak memleket kazanacak. Ben iyiyim, merak etmeyin. Güçlenerek geri geleceğim. Sevgi ve dayanışmayla."