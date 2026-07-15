Muş'ta Kaçırılan Çocuklar İçin Eylem - Son Dakika
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Muş'ta Kaçırılan Çocuklar İçin Eylem

15.07.2026 14:22
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Muş'ta aileler, PKK tarafından kaçırılan çocukları için her hafta eylem yapıyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürdü.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan baba Alaattin Koçhan, 11 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Oğluna seslenen Koçhan, "Oğlum, 11 yıldır senden haber alamıyoruz. Her neredeyseniz toplanın, gelin. Artık beklemenin anlamı yok. Bizi de bekletmeyin." dedi.

Anne Naciye Sönmez Yıldız ise "Oğlum Osman, pişman olduğunu biliyorum. Dön gel, teslim ol. Senin için buradayım. Oğlumu istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, PKK, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Kaçırılan Çocuklar İçin Eylem - Son Dakika

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