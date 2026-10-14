Muş'ta kadınlara yönelik seminerde aile içi iletişim ve bağımlılık riski ele alındı - Son Dakika
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Muş'ta kadınlara yönelik seminerde aile içi iletişim ve bağımlılık riski ele alındı

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Muş\'ta kadınlara yönelik seminerde aile içi iletişim ve bağımlılık riski ele alındı
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Muş'ta düzenlenen seminerde kadınlara sağlıklı iletişim ve bağımlılık riskine karşı erken önlem anlatıldı. Doç. Dr. Zeynep Kantarcı Bingöl, uyuşturucuyla mücadelenin ailede başladığını, güvene dayalı ilişkilerin riskli durumların erken fark edilmesini sağlayacağını söyledi.

Muş'ta "Gençliğine İyi Bak 3: Ailene Sahip Ol Projesi" kapsamında kadınlara yönelik seminer düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen seminerde, çocuklarla sağlıklı iletişim kurma, ergenlik döneminin özelliklerini tanıma ve bağımlılık riskine karşı erken önlem alma konuları ele alındı.

Dernek Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Zeynep Kantarcı Bingöl'ün verdiği seminerde, uyuşturucuyla mücadelenin ailede başladığına dikkat çekilerek aile içi iletişimin güçlendirilmesi, çocukların duygusal ihtiyaçlarının anlaşılması ve erken farkındalığın önemi anlatıldı.

Bingöl, çocuklarla sağlıklı iletişimin yalnızca onları dinlemekle sınırlı olmadığını, duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmayı, yargılamadan yaklaşmayı ve ihtiyaç duyduklarında yanlarında olmayı da gerektirdiğini belirtti.

Çocukların ailelerinden destek görebilmelerinin, kendilerini güvende hissetmelerinin ve yaşadıkları sorunları rahatlıkla paylaşabilmelerinin önemini vurgulayan Bingöl, aile içinde güvene dayalı ilişkiler kurulmasının riskli durumların erken fark edilmesine yardımcı olacağını kaydetti.

Ailelerin çocuklarının yaşamındaki değişimleri ön yargısız biçimde değerlendirmeleri, onlarla açıkça konuşmaları ve riskli durumlarda profesyonel destek almaktan çekinmemeleri gerektiğini ifade eden Bingöl, bağımlılıkla mücadelede önleyici çalışmaların önemini vurguladı.

Uyuşturucuyla mücadelenin ailelerin yanı sıra eğitim kurumlarının ve toplumun da ortak çabasını gerektirdiğini anlatan Bingöl, çocukların kendilerini anlaşılmış ve desteklenmiş hissettikleri güvenli aile ortamlarının güçlendirilmesinin sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Kaynak: AA
EğitimGüncelBingölKadınMuşSon Dakika

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