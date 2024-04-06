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Muş'ta Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

MUŞ - Muş'ta ki camilerde saf tutan vatandaşlar, bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen kutsal geceyi dualarla idrak etti.

Ramazan ayının son on günü içinde yer alan ve bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Kadir Gecesi, Müslümanlar için büyük bir öneme sahip.

İslam dünyası, Ramazan ayının son 10 gününü içerisinde olduğu işaret edilen Kadir Gecesine kavuşmanın sevincini yaşarken Muş'ta da bu sevince ortak olan Müslümanlar Kadir Gecesini dualarla ve ibadetlerle idrak etti. Sayılganlar Camii'nde düzenlenen ve yüzlerce vatandaşın saf tuttuğu programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okutuldu. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla camide bir arya gelen vatandaşlar dua etti namaz kıldı. Düzenlenen kadir gecesi programında vaiz veren Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, "Bu gece kadir gecesidir. Bin aydan daha hayırlı bir geceyi idrak ediyoruz. Bu gecenin bin aydan daha hayırlı olmasına vesile olan Kur'an-ı Kerimin indirildiği gece olmasıdır. Bu gece ile ilgili müstakil bir süre var. O gece ile ilgili Allah şöyle buyuruyor; 'Bu gece yeryüzüne melekler iniyor. Gökyüzünün melekleri yeryüzünün ibadet eden ehli bu gün bir araya geliyor.' Peygamber efendimiz bu mübarek geceyi ramazan ayının son 10 gününde karşılamamızı söylüyor. İttifak ile kadir gecesinin bu gece olduğu söyleniyor. Camilerimizi doldurduk ibadetlerimizi yapıyoruz. Namazlarımızı cemaatle kılıyoruz. Bu gece tüm camilerimiz açık. Tespih namazımızı kılıyoruz" dedi.

Vatandaşlarla birlikte teravih namazı kılan Muş Valisi Avni Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin kantar ve Adalet Komisyonu Başkanı İbrahim Karlı vatandaşlarını kadir gecesini kutladı.