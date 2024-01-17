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Muş'ta Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan 35 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Muş'ta Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan 35 Kişi Kurtarıldı

Muş'un Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesi arasındaki kara yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 12 araçtaki 35 kişi, Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı. İş makinesi operatörü İdris Karakan, zorlu şartlarda vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştıklarını ve 3 saatlik çalışmanın ardından araçları bulundukları yerden çıkararak yola devam etmelerini sağladıklarını belirtti.

Muş\'ta Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan 35 Kişi Kurtarıldı
17.01.2024 - 20:21,  Güncelleme: 20:23
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Muş'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 12 araçtaki 35 kişi, ekiplerce kurtarıldı.

Muş'un Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesi arasındaki kara yolunun Kaymakam Çeşmesi mevkisinde, öğleden sora etkili olan kar ve tipi nedeniyle 12 araçtaki 35 kişi mahsur kaldı.

Bölgeye yönlendirilen Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, 3 iş makinesiyle 3 saatlik çalışmanın ardından araçları bulundukları yerden çıkararak yola devam etmelerini sağladı.

İş makinesi operatörü İdris Karakan, Mutki-Hasköy kara yolunun bazı bölgelerinde kar kalınlığının 3 metreye ulaştığını söyledi.

İhbar üzerine bölgeye geldiklerini anlatan Karakan, "Zor şartlarda vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz.Yüksek rakımlı bölge olduğu için yol sürekli kapanıyor. Biz de elimizden geldiğince açmaya çalışıyoruz. Öğleden sonra çok sayıda aracın bölgede mahsur kaldığı ihbarını aldık ve ekip olarak bölgeye geldik, 3 saatlik çalışmayla vatandaşları kurtardık." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Muş'ta Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan 35 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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