 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muş'ta Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan 70 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Muş'ta Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan 70 Kişi Kurtarıldı

Muş'un Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesi arasındaki kara yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 22 araçtaki yaklaşık 70 kişi, ekiplerce kurtarıldı. Karayolları ekipleri, 3 iş makinesiyle yapılan çalışmalar sonucunda araçları kurtararak vatandaşların yola devam etmelerini sağladı. Mahsur kalan vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti.

Muş\'ta Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan 70 Kişi Kurtarıldı
16.01.2024 - 21:31,
Abone Ol

Muş'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle kara yolunda mahsur kalan 22 araçtaki yaklaşık 70 kişi, ekiplerce kurtarıldı.

Muş'un Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesi arasındaki kara yolunun Kaymakam Çeşmesi mevkisinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle 22 araçtaki yaklaşık 70 kişi mahsur kaldı.

Bölgeye yönlendirilen Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, 3 iş makinesiyle 5 saatlik çalışmanın ardından araçları bulundukları yerden çıkararak vatandaşların yola devam etmelerini sağladı.

İş makinesi operatörü İdris Karakan, Mutki-Hasköy kara yolunun tipiden dolayı sürekli kapandığını söyledi.

İhbar üzerine bölgeye geldiklerini anlatan Karakan, "Zor şartlarda vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tipi devam ediyor. 20 kilometrelik yolun 7-8 kilometrelik bölümü kar ve tipi nedeniyle sürekli kapanıyor. Biz de elimizden geldiğince açmaya çalışıyoruz." dedi.

Mahsur kalan vatandaşlar, kendilerini kurtarmaya gelen ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Hasköy, Mutki, Kara, Muş, Kurtarma, Ulaşım, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan 70 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika


21:58
Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü
21:12
İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu
20:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü
20:44
CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler
20:41
Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı
20:39
ABD'de kutup soğukları nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti ABD'de kutup soğukları nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti
19:48
TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi
19:02
SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak

Son Dakika
21:58 Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü
21:12 İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu
20:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü
20:44 CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler
20:41 Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı
20:39 ABD'de kutup soğukları nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti
19:48 TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi
19:02 SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak
18:45 Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı
18:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımlar atacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 22:10:10. #1.12#
SON DAKİKA: Muş'ta Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan 70 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement