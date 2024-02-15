Muş'ta Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan 32 Araçta Bulunan 90 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Muş'ta Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan 32 Araçta Bulunan 90 Kişi Kurtarıldı

Muş\'ta Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan 32 Araçta Bulunan 90 Kişi Kurtarıldı

Muş'un Hasköy ile Bitlis'in Mutki ilçeleri arasındaki kara yolu Kaymakam Çeşmesi mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 32 araçta bulunan yaklaşık 90 kişi mahsur kaldı. Karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yolu açılarak vatandaşların araçlarıyla ilerlemesi sağlandı. Çalışmaların devam ettiği belirtildi.

15.02.2024 12:23  Güncelleme: 12:27
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Muş'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 32 araçtaki yaklaşık 90 kişi, ekiplerce kurtarıldı.

Muş'un Hasköy ile Bitlis'in Mutki ilçeleri arasındaki kara yolu Kaymakam Çeşmesi mevkisinde, etkili olan kar ve tipi nedeniyle 32 araçtaki yaklaşık 90 kişi mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, 2 iş makinesiyle 3 saatlik çalışmanın ardından yolu açarak vatandaşların araçlarıyla ilerlemesini sağladı.

Ekip Şefi İdris Kara, ihbar üzerine kar nedeniyle kapanan Hasköy-Mutki kara yolunda çalışma başlattıklarını söyledi.

Vatandaşların bölgede mahsur kaldığını anlatan Kara, "Yolu temizleyerek araçlara geçiş verdik. Kar yağışı devam ediyor." dedi.

İş makinesi operatörü Hasan Elhan da "Kardan dolayı yolda kalan araçlar için çalışma başlattık. Yolu açarak araçların geçmesini sağladık. Bölgede çalışmalarımız sürecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muş'ta Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan 32 Araçta Bulunan 90 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş'ta Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan 32 Araçta Bulunan 90 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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