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Muş'ta Kar Yağışı: 10 Yerleşim Yeri Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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Muş'ta Kar Yağışı: 10 Yerleşim Yeri Yolu Ulaşıma Kapandı

Muş'ta sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 10 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı. Muş Belediyesi ve İl Özel İdaresi, karla mücadele için hazırlıklarını tamamladı ve ulaşımın sıkıntısız bir şekilde sağlanabilmesi için hazırda bekliyor.

23.12.2023 - 10:40,
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MUŞ'ta, sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 10 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Muş'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü 10 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele mesaisi için hazırlıklarını tamamlayan Muş Belediyesi ve İl Özel İdaresi, ulaşımın sıkıntısız bir şekilde sağlanabilmesi için hazırda bekliyor. (DHA)

Muş\'ta Kar Yağışı: 10 Yerleşim Yeri Yolu Ulaşıma Kapandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Muş'ta Kar Yağışı: 10 Yerleşim Yeri Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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