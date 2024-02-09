Muş\'ta Kar Yağışı Sonrası Kapalı Yollar Açılmaya Çalışılıyor

MUŞ'ta geçen hafta etkili olan kar yağışı sonrası ekipler kapalı yolları açmaya çalışırken, 3-4 metre kar kalınlığını bulunduğu bölgelerde çalışmalar güçlükle ilerliyor.
Muş'ta geçen hafta etkili olan kar yağışı ve yer yer tipi ile fırtına nedeniyle kapanan köy ve mezra yolları İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açıldı. 85 köy ve birçok mezranın yolunu temizleyen ekipler, yol genişletme çalışmalarını belirli bölgelerde sürdürüyor. Varto ilçesine bağlı Kartal Deresi'nde yol açma çalışması yapan iş makinesi operatörü Mücahit Yıldırım, fırtına nedeniyle Kartal Deresi ve bağlı mezraların yolunda kar temizleme çalışması yaptıklarını ancak zaman zaman fırtına ve tipi nedeniyle yolların yeniden kapandığını belirtti. Yer yer 3-4 metreyi bulan kar kalınlığında ilerlemekte güçlük çektiklerini belirten Yıldırım, 'Zor şartlarda görev yapıyoruz. Ancak vatandaşın ulaşımını sağlamak zorundayız. Bu açıdan 7/ 24 esasına göre görev yapmak zorundayız. Zaman zaman çığ tehlikesi de atlatıyoruz" dedi.
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