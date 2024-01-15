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Muş'ta kardan kapanan mezrada rahatsızlanan kadın Batman'a hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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Muş'ta kardan kapanan mezrada rahatsızlanan kadın Batman'a hastaneye ulaştırıldı

Muş'un İnardı köyü Güvendik Mezrasında yaşayan kalp ve tansiyon hastası Z.Y'nin rahatsızlanması üzerine ekiplerin saatler süren çalışmasıyla Batman'ın Sason ilçesinde bulunan hastaneye ulaştırıldığı bildirildi. Kar nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açılması için Sason İlçe Özel İdaresi ekiplerinden destek istendi. Z.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Muş\'ta kardan kapanan mezrada rahatsızlanan kadın Batman\'a hastaneye ulaştırıldı
15.01.2024 - 23:51,  Güncelleme: 23:54
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Muş'ta yolu kardan kapanan mezrada rahatsızlanan kadın, ekiplerin saatler süren çalışmasıyla Batman'ın Sason ilçesinde hastaneye ulaştırıldı.

Muş'un İnardı köyü Güvendik Mezrasında yaşayan kalp ve tansiyon hastası Z.Y'nin (40) rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Kar nedeniyle kapanan mezra yolunun ulaşıma açılması için Sason İlçe Özel İdaresi ekiplerinden destek istendi.

Yolda yürütülen çalışma sonucu mezraya ulaşan ekipler, Z.Y'yi kendilerini bekleyen ambulansa teslim etti.

Saatler süren çalışma sonucu Sason Devlet Hastanesine kaldırılan Z.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Muş'ta kardan kapanan mezrada rahatsızlanan kadın Batman'a hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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