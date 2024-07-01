Muş'ta Karpuz ve Kavun Üreticileri Yüksek Rekolte Bekliyor - Son Dakika
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Muş'ta Karpuz ve Kavun Üreticileri Yüksek Rekolte Bekliyor

Muş'ta 30 bin dekar alana karpuz ve kavun ekimi yapan çiftçiler, etkili olan yağışlar sayesinde yüksek rekolte bekliyor. Muş Ziraat Odası Başkanı Hakim Yıldırım, çiftçilerin 30 bin dekar araziye ektiği karpuz ve kavun fidelerinden yaklaşık 200 bin ton ürün elde etmeyi hedeflediklerini belirtti. Kentin karpuz ve kavun hasadının en geç yapıldığı iller arasında yer aldığını ifade eden Yıldırım, bu yıl yağışların da etkisiyle rekoltenin artmasını beklediklerini söyledi.

01.07.2024 13:09
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Muş'ta 30 bin dekar alana karpuz ve kavun ekimi yapan çiftçiler, etkili olan yağışlar sayesinde yüksek rekolte bekliyor.

Muş Ziraat Odası Başkanı Hakim Yıldırım, gazetecilere, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden kente gelenlerin de aralarında bulunduğu çiftçilerin 30 bin dekar araziye ektiği karpuz ve kavun fidelerinden yaklaşık 200 bin ton ürünün elde edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Kentin karpuz ve kavun hasadının en geç yapıldığı iller arasında yer aldığını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Karpuzun piyasada az olduğu ve talep gördüğü bir dönemde hasadının yapılması pazar sorununu ortadan kaldırmaktadır. Çiftçiler tarafından 30 bin dekarda üretim yapılacak. Bu da ilimize yaklaşık 2 milyar lira katkı sağlayacaktır. Üreticilerimiz karpuz ve kavun fidelerini toprakla buluşturmayı tamamladı ve şu anda sulama ve gübreleme çalışması sürüyor. Adana başta olmak üzere birçok ilde karpuz hasadı başladı. Biz ise daha yeni ekimini yapıyoruz. Bu illerde karpuz bitikten sonra Muş'ta hasada başlıyoruz. Bu açıdan Muş karpuzu iyi bir fiyatla satılıyor. Bu yıl yağışların da etkisiyle rekoltenin artmasını bekliyoruz."

Mardin'in Derik ilçesinden gelerek merkeze bağlı Mercimekkale köyünde kiraladığı 200 dönüm alana karpuz eken 60 yaşındaki Fevzi Yakar da dönüm başına 10 ton ürün beklediklerini dile getirdi.

Yaklaşık 45 yıldır karpuz üreticiliği yaptığını, 6 yıldır da Muş'ta üretime devam ettiğini dile getiren Yakar, "Eskiden 3 kişiyle yılda ancak 20 dönüm alanda ekim yaparken, bugün teknolojinin gelişmesiyle 200 dönüm alanda ekimi gerçekleştiriyoruz. Gübre, işçilik ve mazot giderleri çok fazla. Buna rağmen kazanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Hakim, Muş, Tarım, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Karpuz ve Kavun Üreticileri Yüksek Rekolte Bekliyor - Son Dakika

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