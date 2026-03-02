Muş'ta Kış Zorlukları Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muş'ta Kış Zorlukları Artıyor

Muş\'ta Kış Zorlukları Artıyor
02.03.2026 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Yukarıyongalı köyünde 2 metreyi bulan kar kalınlığı, yaşamı zorlaştırıyor.

Muş'ta kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu köyde yaşayanlar, kışın getirdiği zorluklarla mücadele ediyor.

Merkeze bağlı Yukarıyongalı köyü, son yılların en çok kar yağışının gerçekleştiği dönemlerden birini yaşıyor.

Son yağışların ardından kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu, ???????tek katlı ev ve ahırların karla kaplandığı köyde, önceki yıllara göre daha ağır geçen kış koşulları yöre sakinlerini zorluyor.

Ev ve ahırların üzerinde ve çevresinde biriken karları temizlemeye çalışan köylüler, ezdikleri kar örtüsünün üzerinde geçim kaynakları olan hayvanlarını besliyor, bakımlarını yapıyor.

Besicilerden Eşref Omur, kış mevsiminde işlerinin daha da zorlaştığını söyledi.

Köyün en fazla yağış alan yerleşim yerlerinden biri olduğunu belirten Omur, şunları kaydetti:

"Metrelerce kar yağıyor. Köy ile ova arasındaki mesafe 5 kilometre olmasına rağmen burada her yer kar altındı. Öyle ki yerle çatı kardan dolayı birleşmiş durumda. İnsanlar komşularına giderken büyük zorluk yaşıyor. Ulaşım her konuda sıkıntılı. Köyde hayvancılık yapılıyor ve kışın ciddi şekilde zorlanıyoruz. Komşuya gitmek bile başlı başına bir mücadeleye dönüşmüş durumda. Sabah erkenden kalkıp damlardaki, evlerin ve ahırların çevresindeki kar birikintilerini temizliyoruz, hayvanların bakımını yapıyoruz."

Eyüp Omur ise köyde yaşamın zorlu geçtiğini ifade ederek, "Komşulara gitmek için tünel gibi yollar açıyoruz. Açtığımız dar yollardan ulaşımı sağlıyoruz. Burada kış çok uzun sürüyor; 5-6 ay boyunca kış şartlarıyla mücadele ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yukarıyongalı, Hava Durumu, Güncel, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Kış Zorlukları Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan’daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21’e yükseldi Pakistan'daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21'e yükseldi
Irak’ın Erbil Havalimanı’nda patlama meydana geldi Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi
Hamaney sonrası taht kavgası çıktı Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya Hamaney sonrası taht kavgası çıktı! Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya
UEFA listeyi duyurdu: İlk 25’te Süper Lig’den sadece Galatasaray var UEFA listeyi duyurdu: İlk 25'te Süper Lig'den sadece Galatasaray var
Fenerbahçe’de sakatlık kabusu bitmiyor: Semedo oyuna devam edemedi Fenerbahçe'de sakatlık kabusu bitmiyor: Semedo oyuna devam edemedi
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu

17:05
İran’da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
16:46
Ali Hamaney’in eşi de saldırılarda hayatını kaybetti
Ali Hamaney'in eşi de saldırılarda hayatını kaybetti
16:26
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
16:01
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış İşte ABD ve İsrail’i bekleyen senaryo
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo
15:51
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney’i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney'i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
14:53
Savaşa katılan Hizbullah’a soğuk duş Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 17:12:24. #7.11#
SON DAKİKA: Muş'ta Kış Zorlukları Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.