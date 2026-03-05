Muş\'ta Koruyucu Ailelerle İftar

Muş Valisi Avni Çakır, koruyucu aileler ve yetim çocuklarla iftar programında bir araya geldi.

Valilik koordinasyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Türk Kızılay ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğiyle Öğretmenevinde düzenlenen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İftardan sonra konuşan Vali Çakır, çok özel bir iftar sofrasında bir araya geldiklerini söyledi.

"Bizlere emanet edilen yetim ve öksüz yavrularımız ile onlara anne babalık eden koruyucu ailelerimizle bir aradayız." diyen Çakır, şöyle konuştu:"

"Burada çocuklar cıvıl cıvıl olunca iftarımızın bereketi de neşesi apayrı oluyor. Yetimi korumak, kollamak, onun hakkını en üst seviyede tutmak güzel bir davranış. Cenabı Allah'ın Kur'an'da da bizlere emrettiği bir talimat ve bir emirdir. Dolayısıyla bizlere düşen, devlet olarak bu yavrularımızı koruyup kollamak ve yoksun kaldıkları her şeyi fazlasıyla onlara sunmaktır. Yavrularımızın hepsinin yüzü gülüyor. Maddi ihtiyaçları bir şekilde karşılanabiliyor ancak manevi anlamda da onların yanında olmaya gayret ediyoruz. Bu nedenle onlara abi, anne, baba, amca ve dayı şefkatiyle yaklaşmaya çalışıyoruz."

Çakır, "Onların yarın kendi ayakları üzerinde sağlam bir şekilde durabilmeleri için geleceğe güçlü bireyler olarak hazırlıyoruz. Bugün burada düzenlenen bu yemekte Kızılay da bizlere büyük destek verdi. Kızılay ailesine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kızılay, her zaman yetimin ve garibanın dostu olmuş, yüzyılı aşkın süredir hayır hizmetlerinde öncü bir kurumdur. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin." dedi.

İl Müftüsü Nurullah Koçhan'ın da dua ettiği programda çocuklar gönüllerince eğlendi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, Adalet Komisyonu Başkanı Ekrem Hilmi Tarçın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, Türk Kızılay Muş Afet Müdahale Merkezi Müdürü Baran Akar, Türk Kızılay Şube Başkanı Gülbay Gümüştekin ve kurum amirleri katıldı.