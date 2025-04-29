Muş'un Bulanık ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği üye seçimi yapıldı.
Kaymakam Ömer Övünç Koşansu başkanlığında yapılan seçim, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Yapılan hizmet ve yatırımlarla ilgili bilgilerin verildiği toplantıda 55 köy muhtarı oy kullandı.
Koşansu, seçimde Köylere Hizmet Götürme Birliğine üye seçilenleri tebrik etti.
Son Dakika › Güncel › Muş'ta Köylere Hizmet Birliği Üye Seçimi Yapıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?