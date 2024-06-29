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Muş'ta koyunları otlatırken kurt ile göz göze geldi

MUŞ - Muş'ta bir çoban hayvanlarını dağda otlattığı esnada kurt ile göz göze geldi. O anları cep telefonu ile kaydeden çoban, kurdun saniyeler içinde kaybolduğunu söyledi.

Karabey köyü Kamiş mezrası kırsalında küçükbaş hayvanlarını otlatan besicilerden Abuzer Güngör, kurt ile karşılaştı. İlk şoku atlatan Güngör, o anları cep telefonu ile çekti. Kurdun saniyeler içinde ormanda kaybolduğunu ifade eden çoban, hayvanlarının ise herhangi bir zarar görmediğini söyledi.

Tehlikeli coğrafyada hayvan otlatan Güngör, zaman zaman yırtıcı hayvanların saldırısına maruz kaldıklarını belirterek, "Her gün hayvanlarımı otlatmak için bu dağlara çıkarıyorum. Tehlikeli bölgelerde koyunları otlatıyoruz. Bugün yine hayvanlarımı otlatırken bir kurt ile karşılaştım ve panikledim, hayvanlarıma zarar verir diye. Daha sonra sakinleşip bu karşılamayı cep telefonu ile kaydettim. Bana bakan kurt koşarak saniyeler içinde ormanda kayboldu. Kurt herhangi bir hayvanıma zarar vermedi. Muhtemelen yavrularını beslemeye çalışan dişi bir kurttu. Bölgemizde kurt sayısı oldukça fazla" dedi.