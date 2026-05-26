Muş'ta Kurban Bayramı Kutlamaları

26.05.2026 20:59
Muş Valiliği, Kurban Bayramı'nda güvenlik güçleri ve vatandaşlarla bayramlaştı, huzur mesajı verdi.

Muş Valiliğinde, Kurban Bayramı dolayısıyla program düzenledi.

Vali Avni Çakır, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Özgür Özer ile makamında kabul ettiği kurum amirleri, çocuklar ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Vali Çakır ve beraberindekiler daha sonra jandarma ve polis uygulama noktalarını ziyaret ederek güvenlik güçleri ve sürücülerin bayramlarını kutladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne de giderek görevlilerin bayramını tebrik eden Çakır, basın mensuplarına, vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde idrak etmesi için gereken tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Tüm vatandaşların bayramını tebrik eden Çakır, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı tatili dolayısıyla vatandaşlarımızın yoğun bir hareketliliği var. İlimizin Doğu Anadolu'nun batıya açılan güzergahında bulunması ve gurbetçi bir memleket olması sebebiyle trafikte ciddi yoğunluk yaşanmaktadır. İlimizin nüfusunda da önemli artışlar meydana gelmektedir. Bugün milletvekilimiz, jandarma komutanımız, emniyet müdürümüz ve diğer komutanlarımızla görevleri başındaki güvenlik görevlilerimizi ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki görevli arkadaşlarımızı ziyaret ederek bayramlarını kutladık."

Bayram süresince 1400 jandarma ve 600 polisin görev yapacağını ifade eden Çakır, trafik ve asayiş olayları bakımından şu ana kadar olumsuzluk yaşanmadığını ve bayram sürecini huzurla sürdürdüklerini dile getirdi.

Çakır, "Özellikle bugün yola çıkacakların, yoldakilerin ya da bayram sonrası dönüş yapacakların trafik kurallarına riayet etmelerini istirham ediyorum. Herkesin sevdiklerine kavuştuğu gibi dönüşlerini de kazasız, belasız ve sorunsuz tamamlanmasını temenni ediyorum. Bayramımızı hep birlikte huzur içinde geçirmiş olalım." dedi.

Kaynak: AA

