Muş'ta dün akşam saatlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgarda iki farklı yerde bir ağaç ve elektrik direği, park halindeki araçların üzerine devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Muş'ta dün akşam saatlerinde kuvvetli rüzgar etkili oldu. İstasyon Caddesi Atatürk Bulvarı'nda kuvvetli rüzgarda bir ağaç, 34 BPS 369 plakalı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Muş Belediyesi itfaiye ekipleri, ağacı testereyle keserek yoldan kaldırdı.

ELEKTRİK DİREĞİ DEVRİLDİ

Merkez Tuba Camii mevkisinde ise kuvvetli rüzgar nedeniyle bir elektrik direği, 49 AAZ 403 plakalı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Her iki olayda da araçlarda hasar meydana geldi.

Öte yandan, kentte kuvvetli rüzgarın yol açtığı hasarın tespiti için belediye ekipleri çalışma başlattı.